Antony maakt zondagmiddag geen deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax voor het bezoek aan Sparta Rotterdam tijdens de derde speelronde van de Eredivisie. De 22-jarige Braziliaan staat in de belangstelling van het Manchester United van Erik ten Hag.

Opstelling Sparta Rotterdam Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Pinto; Kitolano, Lokilo, De Guzman, Mijnans, Van Crooij; Lauritsen

Opstelling Ajax Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Tadic, Álvarez; Berghuis, Brobbey, Bergwijn

In een eerder stadium meldden VI en De Telegraaf dat Ajax een bod van 80 miljoen euro op de aanvaller had afgeslagen.

Vrijdag en zaterdag trainde Antony niet met de groep mee. De Braziliaan is bezig aan zijn derde seizoen bij de Amsterdammers, voor wie hij achttien doelpunten maakte in 57 Eredivisie-duels.

Op de plaats van Antony speelt Steven Berghuis tegen Sparta Rotterdam. De Oranje-international moest vorige week tegen FC Groningen (6-1-zege) nog met een plaats op de bank genoegen nemen.

Calvin Bassey, de afgelopen twee duels geschorst na zijn rode kaart in het duel om de Johan Cruijff Schaal, staat centraal achterin en debuteert in de Eredivisie. Daardoor verhuist Daley Blind naar de linksbackpositie, waardoor Owen Wijndal is gepasseerd.

De Amsterdammers staan na twee duels op zes punten. Tijdens de eerste speelronde won Ajax met 2-3 bij Fortuna Sittard, waarna vorige week FC Groningen met 6-1 werd verslagen. Sparta pakte één punt uit twee wedstrijden.

Sparta-Ajax begint om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Jeroen Manschot.