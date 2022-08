FC Groningen-Go Ahead Eagles 路

J酶rgen Strand Larsen staat naar verluidt in de belangstelling van Bologna, Salernitana en Middlesbrough, maar FC Groningen wil de spits niet kwijt. Het Engelse Middlesbrough zou zelfs een bod van 10 miljoen euro hebben uitgebracht. "Het is hartstikke mooi dat clubs ge茂nteresseerd zijn. Maar we zitten nu in de situatie dat we heel ambitieus zijn als FC Groningen en dat we graag willen presteren", zo liet technisch directeur Mark-Jan Fledderus eerder weten.