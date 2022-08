Feyenoord staat op het punt om middenvelder Fredrik Aursnes aan Benfica te verkopen. Volgens De Telegraaf en Rijnmond zijn de Rotterdammers het met de Portugezen eens geworden over een transfersom van 15 miljoen euro.

De interesse van Benfica in Aursnes gaat al van ver terug. Feyenoord-trainer Arne Slot meldde eerder deze maand nog dat de onderhandelingen met de Portugese topclub op niks waren uitgelopen, maar nu ligt er dus alsnog een akkoord.

De 26-jarige Aursnes stond pas een jaar onder contract bij Feyenoord. Hij werd vorige zomer voor zo'n 450.000 euro overgenomen van Molde FK, waardoor de Rotterdammers flinke winst op hem maken.

Aursnes was een van de belangrijkste krachten onder Slot. Hij speelde vorig seizoen liefst vijftig officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarmee hij de finale van de Conference League bereikte en als derde eindigde in de Eredivisie.

Van het succesvolle elftal van vorig seizoen is niet veel meer over. Feyenoord zag eerder onder anderen Luis Sinisterra, Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Guus Til, Cyriel Dessers en Bryan Linssen uit De Kuip vertrekken. Aursnes maakt al geen deel meer uit van de selectie van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk van zondag in de Eredivisie.

De kans is groot dat Aursnes dit seizoen met Benfica in de groepsfase Champions League uitkomt. De ploeg van trainer Roger Schmidt won de uitwedstrijd tegen Dynamo Kyiv in de play-offs met 0-2. Bij Benfica staat ook oud-Ajacied David Neres onder contract.