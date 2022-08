Kjell Scherpen kijkt niet met veel plezier terug op zijn debuut voor Vitesse. De keeper incasseerde zaterdag bij zijn rentree in de Eredivisie vier doelpunten tegen sc Heerenveen en zag zijn nieuwe club voor de derde wedstrijd op rij verliezen (0-4).

"Ik had mezelf wel een heel andere middag/avond voorgesteld", zei Scherpen in het GelreDome in gesprek met ESPN. "Je gaat er met 4-0 af en dat is natuurlijk wel dramatisch. Dat is niet iets waar je van tevoren aan denkt."

De wedstrijd was pas vijf minuten oud toen de 22-jarige Scherpen voor het eerst werd gepasseerd. De oud-keeper van FC Emmen en Ajax, die dit seizoen wordt gehuurd van Brighton & Hove Albion, denkt dat de wedstrijd anders had kunnen lopen als hij de inzet van Sydney van Hooijdonk had gepakt.

"Het is misschien een beetje vroeg om mezelf af te kraken. Maar als ik die bal na vijf minuten had gepakt, had de ploeg een boost gekregen. Dat is wat de jongens misschien ook nodig hadden. Ik baal ervan dat ik ze die boost niet heb kunnen geven", aldus Scherpen.

Kjell Scherpen verloor bij zijn rentree in de Eredivisie met Vitesse pijnlijk van sc Heerenveen. Foto: ANP

Scherpen vreest niet voor zwaar seizoen met geplaagd Vitesse

Hoewel Scherpen niet zoveel aan de 0-1 kon doen, ging hij bij de tweede tegentreffer niet helemaal vrijuit. De Nederlander kwam uit zijn doel om een bal weg te werken, maar aarzelde en hield zichtbaar in. Amin Sarr pikte dankbaar op en kon de bal in een leeg doel tikken.

"Als ik was doorgelopen, dan zou ik buiten het strafschopgebied zijn gekomen", verklaarde Scherpen zijn keuze. "Ik koos er bewust voor om erbinnen te blijven, zodat ik eventueel met mijn handen zou kunnen reageren. De bal stuitte namelijk wat omhoog. Als ik door was gelopen, had ik hem misschien omver geschopt en rood gekregen."

Scherpen vreest niet dat de harde thuisnederlaag een voorbode is voor de rest van het seizoen van Vitesse, dat eerder van Feyenoord (2-5) en Excelsior (3-1) verloor. "Ik heb alle vertrouwen in de ploeg. We moeten nu bij elkaar blijven en ervoor zorgen dat we volgende week tegen RKC drie punten pakken."

