De teleurstelling en frustratie zijn groot bij FC Utrecht na na 3-2-nederlaag bij FC Emmen. Niet alleen is de ploeg van trainer Henk Fraser na drie wedstrijden nog zonder zege in de Eredivisie, het spel is ook niet om over naar huis te schrijven.

"We zijn als team helemaal door de ondergrens gezakt", zei aanvoerder Nick Viergever aan de Oude Meerdijk tegen ESPN. "Sommige fases in de wedstrijd waren echt heel slecht. We scoorden wel twee keer uit een ingestudeerde corner, maar dat is ook het enige positieve. We beginnen heel moeizaam aan het seizoen."

Bij rust leidde FC Utrecht nog met 1-2 door de twee doelpunten uit standaardsituaties. FC Emmen had het betere van het spel en kwam na een uur op gelijke hoogte. Jari Vlak bezorgde de thuisploeg in de 78e minuut met een van richting veranderd schot - zijn poging kwam tegen het been van Viergever - de zege.

"FC Emmen deed het bij vlagen beter dan wij en kwam er makkelijker doorheen. Wij zijn daarin nog heel erg zoekende", aldus Viergever. "We zijn gewoon superteleurgesteld. Er zijn heel veel goede bedoelingen en de groep is gretig, maar het komt er gewoon niet uit. Er is werk aan de winkel."

Nick Viergever en Bas Dost druipen af na de nederlaag tegen FC Emmen. Nick Viergever en Bas Dost druipen af na de nederlaag tegen FC Emmen. Foto: Pro Shots

Fraser schrapt vrije dag na 'collectief falen'

FC Utrecht begon het seizoen met een 2-2-gelijkspel bij RKC Waalwijk, dat halverwege nog op een 2-0-voorsprong stond. Vorige week beten de Domstedelingen zich voor eigen publiek stuk op SC Cambuur (0-0). Twee punten uit drie wedstrijden is teleurstellend voor het zo ambitieuze FC Utrecht, dat zich deze zomer flink versterkte.

"Natuurlijk gaat het moeizamer dan ik had gedacht", zei trainer Fraser in gesprek met ESPN. "Tegen FC Emmen hebben we collectief gefaald, dat is gewoon duidelijk. We horen de betere ploeg te zijn, maar je moet eerlijk zijn en concluderen dat dat over de hele wedstrijd niet het geval was."

Vanwege de blamage in Drenthe besloot Fraser de geplande vrije dag voor de spelers op zondag te schrappen. "Het kan na deze wedstrijd niet zo zijn dat we een vrije dag hebben. We gaan herstellen, bespreken en lekker trainen. We zitten in een fase waarin we een overwinning nodig hebben. Ik moet de spelers zover zien te krijgen, want ik ben verantwoordelijk. Zo simpel is het."

Door de slechte start van het seizoen staat FC Utrecht momenteel in het rechterrijtje. Volgende week speelt de ploeg van Fraser in Stadion Galgenwaard tegen Ajax.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie