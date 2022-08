Stanley Menzo stopt per direct als bondscoach van Suriname. De oud-keeper, die begin januari werd aangesteld, is ingegaan op een "lucratief aanbod uit het buitenland".

"Het is met een steen in mijn maag dat ik deze beslissing heb genomen", zei Menzo zaterdag volgens de lokale nieuwssite Starnieuws tijdens een digitale persconferentie met de Surinaamse pers.

"Ik kan me goed voorstellen dat mensen teleurgesteld zijn over mijn keuze. Maar dit aanbod kon ik niet voorbij laten gaan. Sportief en zakelijk ga ik er aanzienlijk op vooruit."

Het is nog niet bekend welk lucratief avontuur Menzo aangaat. De Surinamer zegt dat de desbetreffende club zijn komst ergens in de komende dagen bekend gaat maken. De zesvoudig Oranje-international wordt in verband gebracht met Beijing Guoan uit China.

Roberto Gödeken, de huidige assistent van Menzo, neemt zijn taken bij het Surinaamse elftal voorlopig over. De 'Natio' speelt in september weer interlands, waaronder een oefenwedstrijd tegen Nicaragua in Europa.

Menzo, die in zijn profcarrière voor onder meer Ajax en PSV speelde, was eerder hoofdtrainer bij onder meer FC Volendam, SC Cambuur, Lierse SK en Ajax Cape Town. Hij volgde begin dit jaar Dean Gorré op als bondscoach van het Surinaamse elftal.