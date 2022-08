Real Madrid en Internazionale hebben zaterdagavond de koppositie in hun competitie gegrepen met dank aan simpele overwinningen. Real Madrid won met 1-4 op bezoek bij Celta de Vigo; Inter won thuis met 3-0 van laagvlieger Spezia.

Real Madrid startte met topaankoop Aurélien Tchouaméni in de basis als vervanger voor de naar Manchester United vertrokken Casemiro. Na een rommelig eerste half uur stond het 1-1, met dank aan doelpunten van Karim Benzema en Iago Aspas, die beiden een penalty benutten. In de 41e minuut was het vervolgens Luka Modric die met een geplaatst schot de 1-2 op het scorebord zette.

Na rust heerste Real en liep het via Vinícius Júnior (counter) en Federico Valverde (droge schuiver in het zijnet) uit naar 1-4. In de absolute slotfase kreeg Real Madrid wederom een strafschop. Die werd door Benzema geschonken aan Eden Hazard, maar de ingevallen Belg schoot op de handen van de Argentijnse keeper Agustín Marchesín.

Celta de Vigo heeft nu zeventien competitiewedstrijden op rij niet gewonnen van Real Madrid. 'De Koninklijke' is koploper in La Liga. Net als Real Betis en Osasuna heeft de ploeg van trainer Carlo Ancelotti zes punten uit twee wedstrijden, maar de Madrilenen hebben een beter doelsaldo dan die twee ploegen.

Eden Hazard nam in de slotfase een strafschop, maar schoot deze niet raak. Eden Hazard nam in de slotfase een strafschop, maar schoot deze niet raak. Foto: Getty Images

Inter gemakkelijk langs Spezia

Inter had geen kind aan Spezia, dat vorig seizoen zestiende werd in de Serie A. In de 36e minuut was het raak met dank aan Lautaro Martínez, die een dropkick van net buiten het strafschopgebied in het zijnet schoot.

Na rust scoorden Çalhanoglu (droge schuiver) en invaller Correa, die in de 82e minuut binnen kon tikken na een fraaie actie van een andere invaller, Edin Dzeko. In de resterende speeltijd werd niet meer gescoord. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries speelden de gehele wedstrijd bij Inter; doelman Jeroen Zoet zat de gehele wedstrijd op de bank bij Spezia.

Inter start met dank aan de overwinning uitstekend aan de competitie: het staat met zes punten uit twee wedstrijden bovenaan. Zondag komen zes ploegen in actie die Inter nog kunnen passeren op de ranglijst.

Eerder op de dag eindigde zowel Torino-Lazio als Udinese-Salernitana in 0-0. Bij Torino bleef Perr Schuurs - sinds deze week onder contract bij de club uit Turijn - negentig minuten op de bank.

Klik hier voor alle uitslagen, de stand en het programma in de Serie A.