Internazionale heeft zaterdagavond met dank aan doelpunten van Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoglu en Joaquin Correa met 3-0 gewonnen van laagvlieger Spezia. De Milanezen bezetten in ieder geval voor een dag de koppositie in de Serie A.

Inter had geen kind aan het nietige Spezia, dat vorig seizoen zestiende werd in de Serie A. In de 36e minuut was het raak met dank aan Martínez, die een dropkick van net buiten het strafschopgebied in het zijnet schoot.

Na rust scoorden Çalhanoglu (droge schuiver) en invaller Correa, die in de 82e minuut binnen kon tikken na een fraaie actie van een andere invaller, Edin Dzeko. In de resterende speeltijd werd niet meer gescoord. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries speelden de gehele wedstrijd bij Inter; doelman Jeroen Zoet zat de gehele wedstrijd op de bank bij Spezia.

Inter start met dank aan de overwinning uitstekend aan de competitie: het staat met zes punten uit twee wedstrijden bovenaan. Zondag komen zes ploegen in actie die Inter nog kunnen passeren op de ranglijst.

Eerder op de dag eindigde zowel Torino-Lazio als Udinese-Salernitana in 0-0. Bij Torino bleef Perr Schuurs - sinds deze week onder contract bij de club uit Turijn - negentig minuten op de bank.

