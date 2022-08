FC Utrecht heeft op bezoek bij FC Emmen met 3-2 verloren, dat terugkwam van een 1-2-achterstand en de wedstrijd in de tweede helft omboog. SC Cambuur won met dank aan vier schoten van afstand met 1-4 van Fortuna Sittard.

In de eerste helft werd drie keer uit een hoekschop gescoord. In de tiende minuut was het de eer aan Utrecht-spits Tasos Douvikas, die ongehinderd raak kon koppen. In de 27e minuut zette Ole Romeny de thuisploeg op gelijke hoogte na een slimme cornervariant.

Ook Bas Dost deed een duit in het zakje, door in de 34e minuut raak te koppen uit een hoekschop. De boomlange spits - die de jeugdopleiding van Emmen doorliep en 23 wedstrijden in het eerste elftal speelde - staat daarmee op drie goals uit drie wedstrijden dit seizoen.

FC Emmen - met aanwinst Mark Diemers voor het eerst in de basis - startte veel beter aan de tweede helft en kwam tot meerdere kansen. In de 59e minuut scoorde Rui Mendes en in de 79e minuut scoorde Jari Vlak op aangeven van diezelfde Mendes. In blessuretijd kreeg Dost nog de kans om zijn oude ploeg pijn te doen, maar zijn inzet werd gepakt door de uitstekend keepende Eric Oelschlägel.

Utrecht heeft zo na drie wedstrijden nog altijd niet gewonnen in het huidige Eredivisie-seizoen. Het speelde gelijk tegen RKC en SC Cambuur. Aanstaande zondag om 12.15 uur komt Ajax op bezoek in De Galgenwaard.

Bas Dost scoorde tegen zijn oude club, maar kon een nederlaag niet voorkomen. Foto: ANP

Yilmaz scoort weer, maar Cambuur pakt de punten

Na zijn invalbeurten Ajax (2-3-nederlaag) en FC Twente (3-0-verlies) stond Burak Yilmaz eerder op de dag voor het eerst in de basis bij Fortuna Sittard, dat tegen SC Cambuur speelde. De 37-jarige aanvaller liet deze primeur niet ongemerkt voorbijgaan en opende al na tien minuten de score.

SC Cambuur had het erg lastig en stichtte voor rust zelden gevaar. Niet voor niets voerde trainer Henk de Jong al in de 37e minuut twee wissels door: Remco Balk en Jamie Jacobs moesten wijken voor David Sambissa en Michael Breij.

Laatstgenoemde was kort na de hervatting op fraaie wijze verantwoordelijk voor de gelijkmaker. De invaller kreeg de bal op zo'n twintig meter van het doel in zijn bezit en probeerde het met succes van afstand: 1-1.

Ruim tien minuten voor tijd viel ook de 1-2. Mees Hoedemakers kreeg alle tijd en ruimte om uit te halen en schoot de bal buiten het bereik van Van Osch. Fortuna Sittard ging met de moed der wanhoop op zoek naar de gelijkmaker, maar kreeg in plaats daarvan de 1-3 om de oren. Een diagonaal schot van Hoedemakers viel binnen. In de blessuretijd zag ook Jasper ter Heide een pegel van afstand in het doel belanden, waarmee de nederlaag van Fortuna Sittard nog hoger uitviel.

Zo staat de ploeg van trainer Sjors Ultee na drie speelronden nog steeds met lege handen, de veelbesproken komst van Yilmaz ten spijt. SC Cambuur bezit vier punten na drie wedstrijden. De formatie uit Leeuwarden verloor eerder met 0-2 van Excelsior en speelde doelpuntloos gelijk tegen FC Utrecht.

