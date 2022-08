Fortuna Sittard heeft zaterdag ondanks een treffer van zomeraanwinst Burak Yilmaz voor eigen publiek verloren van SC Cambuur. De bezoekers herstelden zich tijdens de derde speelronde in de Eredivisie van een dramatische eerste helft en maakten met vier schoten van afstand het verschil: 1-4.

Na zijn invalbeurten Ajax (2-3-nederlaag) en FC Twente (3-0-verlies) stond Yilmaz zaterdag voor het eerst in de basis bij Fortuna Sittard. De 37-jarige aanvaller liet deze primeur niet ongemerkt voorbijgaan en opende al na tien minuten de score. Yilmaz raakte de bal niet eens zo hard, maar het was voldoende om SC Cambuur-doelman João Virgínia te verschalken.

De keeper zag er niet goed uit bij dit doelpunt, maar zou zich snel revancheren met reddingen op inzetten van Iñigo Córdoba en Yilmaz. SC Cambuur had het erg lastig en stichtte voor rust zelden gevaar. Niet voor niets voerde trainer Henk de Jong al in de 37e minuut twee wissels door: Remco Balk en Jamie Jacobs moesten wijken voor David Sambissa en Michael Breij.

Breij was kort na de hervatting op fraaie wijze verantwoordelijk voor de gelijkmaker. De invaller kreeg de bal op zo'n twintig meter van het doel in zijn bezit en probeerde het met succes van afstand: 1-1.

Burak Yilmaz staat nu op twee Eredivisie-goals.

SC Cambuur gaat erop en erover

Fortuna Sittard ging direct op jacht naar een nieuwe voorsprong, maar Virgínia stond zijn mannetje bij een poging van Paul Gladon. Aan de andere kant werd Roberts Uldrikis bij een loepzuivere kans voor SC Cambuur gestuit door Fortuna Sittard-doelman Yanick van Osch.

Ruim tien minuten voor tijd viel de 1-2 alsnog. Mees Hoedemakers kreeg alle tijd en ruimte om uit te halen en schoot de bal buiten het bereik van Van Osch. Fortuna Sittard ging met de moed der wanhoop op zoek naar de gelijkmaker, maar kreeg in plaats daarvan de 1-3 om de oren. Een diagonaal schot van Hoedemakers viel binnen. In de blessuretijd zag ook Jasper ter Heide een pegel van afstand in het doel belanden, waarmee de nederlaag van Fortuna Sittard nog hoger uitviel.

Zo staat de ploeg van trainer Sjors Ultee na drie speelronden nog steeds met lege handen, de veelbesproken komst van Yilmaz ten spijt. SC Cambuur bezit vier punten na drie wedstrijden. De formatie uit Leeuwarden verloor eerder met 0-2 van Excelsior en speelde doelpuntloos gelijk tegen FC Utrecht.

