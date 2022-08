Vitesse heeft zaterdag ook in de derde Eredivisie-wedstrijd van het seizoen geen punt weten te pakken. De Arnhemmers blameerden zich in eigen huis met een 0-4-nederlaag tegen sc Heerenveen.

De bij Vitesse debuterende doelman Kjell Scherpen moest al na vijf minuten het eerste doelpunt incasseren. Hij had het nakijken op een schot van Sydney van Hooijdonk, die daarmee het eerste doelpunt van het seizoen van Heerenveen maakte.

Op slag van rust verdubbelde Amin Sarr de voorsprong, waarna de Friezen de nederlaag na rust nog pijnlijker maakten voor Vitesse. Van Hooijdonk tikte in de 72e minuut alert binnen en completeerde vijf minuten later zijn eerste hattrick in de Eredivisie.

Vitesse beleeft een dramatische start van het seizoen. Eerder werd op eigen veld met 2-5 verloren van Feyenoord en ook het gepromoveerde Excelsior liet Vitesse zonder punten achter (3-1). Het is (na 1971/1972 en 2003/2004) de derde keer dat Vitesse de eerste drie Eredivisie-duels van het seizoen verliest.

Voor Heerenveen is de seizoensstart wél succesvol. De ploeg van trainer Kees van Wonderen staat met vijf punten voorlopig zesde. Daarmee is het de eerste club sinds FC Twente in seizoen 2010/2011 die in de eerste drie Eredivisie-duels van het seizoen de nul houdt.

Later op zaterdag staan er nog twee Eredivisie-duels op het programma. Fortuna Sittard treft SC Cambuur om 18.45 uur en FC Emmen neemt het om 21.00 uur op tegen FC Utrecht.

