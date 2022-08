Sheraldo Becker heeft zaterdag met een doelpunt en een assist bijgedragen aan de 2-1-overwinning van Union Berlin tegen RB Leipzig. Ook Borussia Dortmund verloor in eigen huis en deed dat op spectaculaire wijze, door in de laatste zeven minuten een 2-0-voorsprong uit handen te geven.

Zowel Becker als aanvalspartner Theoson-Jordan Siebatcheu waren namens Union Berlin zeer goed op dreef tegen Leipzig. In de 32e minuut maakte Siebatcheu op aangeven van Becker de openingsgoal en in de 38e minuut fungeerde Siebatcheu als aangever voor Becker.

Leipzig had 75 procent balbezit tegen de club uit de hoofdstad, maar wist al dit balbezit niet om te zetten in doelpunten. Alleen de mee opgekomen verdediger Willi Orbán wist in de 83e minuut op aangeven van linksback David Raum te scoren. Hij bepaalde de eindstand daarmee op 1-2.

Door die late tegentreffer moet Union de koppositie op doelsaldo aan Borussia Mönchengladbach laten. Zondag kunnen beide clubs worden ingehaald door Bayern München, dat om 17.30 uur uitkomt tegen VfL Bochum.

RB Leipzig kent door de nederlaag een ondermaatse competitiestart. De nummer vier van vorig seizoen speelde de eerste twee wedstrijden gelijk en bezet momenteel de elfde plaats op de Bundesliga-ranglijst.

Union Berlin steeg door de overwinning naar de tweede plaats op de Bundesliga-ranglijst.

Dortmund op ontluisterende wijze onderuit

Ondanks een vroege goal van aanvallende middenvelder Julian Brandt liep het spel moeizaam bij Borussia Dortmund in de eerste helft tegen Werder Bremen. Na rust hadden de bezoekers meer balbezit dan 'BVB', waar Donyell Malen met een blessure ontbrak. Toch wist Werder, ondanks meerdere mogelijkheden, niet tot scoren te komen. Dortmund deed dat wel: in de 77e minuut maakte Raphaël Guerreiro met een fraai afstandsschot de tweede goal voor de thuisploeg.

In de 89e minuut maakte Lee Buchanan de aansluitingstreffer namens Werder. In de 93e minuut liet aanvallende middenvelder Niklas Schmidt uit een corner de gelijkmaker voor de ploeg van trainer Ole Werner aantekenen. Hierna was Dortmund helemaal de kluts kwijt, waardoor het in de absolute slotfase van de wedstrijd nog 2-3 werd. Aanvaller Oliver Burke ging diep achter de defensie van Dortmund en werkte kalm af.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Bundesliga dat een ploeg drie doelpunten maakt na de 89e minuut. De ploeg van trainer Edin Terzic was bij winst koploper geweest van de Bundesliga. In plaats daarvan staat het nu op de zesde plaats.

Leverkusen verliest kansloos, wel winst voor Freiburg van Flekken

Bayer Leverkusen gaf een passend vervolg aan de slechte seizoensstart, door in eigen huis met 0-3 te verliezen van Hoffenheim. Namens de bezoekers kwamen Christoph Baumgartner, Andrej Kramaric en Georgino Rutter tot scoren.

Behalve basisspeler Frimpong kwam Mitchel Bakker als invaller in actie. Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah bleven de gehele wedstrijd op de bank. Leverkusen staat met nul punten uit drie wedstrijden voorlaatste in de Bundesliga. Zondagmiddag kan het zelfs zakken naar de positie van hekkensluiter. Dat gebeurt wanneer Bochum één of meerdere punten pakt tegen Bayern München.

Elders op de Duitse velden deelden Micky van de Ven en Thomas Ouwejan de punten: VfL Wolfsburg tegen Schalke 04 bleef 0-0. Bij de ploeg uit Gelsenkirchen baarde Simon Terodde opzien door in twee instanties een strafschop te missen. In eerste instantie miste de goalgetter en schoot hij ook de rebound niet achter Wolfsburg-goalie Koen Casteels, die echter volgens de VAR te vroeg van de lijn was gekomen. Ook in tweede instantie wist Casteels de strafschop te stoppen.

Jeffrey Gouweleeuw verloor als aanvoerder van FC Augsburg in blessuretijd met 1-2 van Mainz 05 dankzij een late goal van de Zuid-Koreaan Lee Jae-sung. Wel was er winst voor doelman Mark Flekken, die met SC Freiburg met 0-1 zegevierde over VfB Stuttgart.

