Rangers FC heeft zaterdag in de aanloop naar de return tegen PSV in de play-offs van de Champions League puntenverlies geleden op bezoek bij Hiberbian. De formatie van Giovanni van Bronckhorst kreeg na rust twee rode kaarten en verspeelde een 1-2-voorsprong aan Easter Road: 2-2.

Ten opzichte van het 2-2-gelijkspel tegen PSV van dinsdag voerde Van Bronckhorst slechts twee wijzigingen door in zijn opstelling. Zowel Malik Tillman als Steven Davis moest op de bank plaatsnemen en Rabbi Matondo en Ryan Jack - die beiden reserve waren tegen PSV - verschenen juist aan de aftrap tegen Hibernian.

De weinig enerverende eerste helft leverde nauwelijks kansen op, totdat Rangers vlak voor rust een goedkope strafschop kreeg omdat Rocky Bushiri licht aan het shirtje trok van Antonio Colak. James Tavernier benutte de penalty en zette de verliezend Europa League-finalist van vorig seizoen op voorsprong: 0-1.

Vijf minuten na de hervatting stond het weer gelijk. Op aangeven van Elie Youan scoorde Martin Boyle, die profiteerde van de ruimte die de Rangers-defensie weggaf.

In de 58e minuut kwam Rangers dankzij een rake kopbal van Tom Lawrence weer op voorsprong, maar een makkelijke tweede helft werd het bepaald niet voor de bezoekers.

Rangers lijdt eerste puntenverlies in competitie

Dat had alles te maken met liefst twee rode kaarten die de ploeg van Van Bronckhorst incasseerde. In de 68e minuut moest John Lundstram inrukken wegens een overtreding op Boyle. En een kwartier voor tijd moest invaller Alfredo Morelos het veld verlaten wegens een slaande beweging.

Met negen tegen elf kwam Rangers logischerwijs flink onder druk te staan. Lang leek de ploeg van Van Bronckhorst desondanks te zegevieren, ware het niet dat Josh Campbell in de derde minuut van de blessuretijd nog toesloeg. De 2-2 betekent het eerste puntenverlies in deze competitie voor Rangers, dat op tien punten uitkomt. Celtic, dat zondag speelt tegen Heart of Midlothian, staat na drie duels op negen punten.

De return tussen PSV en Rangers FC begint woensdag om 21.00 uur. De Eindhovenaren kunnen zich voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

PSV zou zaterdag uitkomen tegen FC Volendam, maar dit duel is verplaatst naar 31 augustus om de Eindhovenaren tijd te geven zich optimaal voor te bereiden op de return tegen Rangers.

