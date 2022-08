Marcos Senesi heeft zaterdag een ongelukkig debuut in de basis gemaakt bij Bournemouth. De oud-Feyenoorder werd in de rust gewisseld en verloor met 0-3 van Arsenal. Tottenham Hotspur zegevierde eerder op de dag dankzij een recordgoal van Harry Kane tegen Wolverhampton Wanderers (1-0).

Het Bournemouth van Senesi stond in de eerste helft volledig onder druk tegen Arsenal. Bournemouth loste voor rust geen schot op doel en had niet één balcontact in het strafschopgebied van de tegenstander. Bovendien was Arsenal via aanvoerder Martin Ødegaard in de eerste elf minuten al twee keer trefzeker.

In de rust greep manager Scott Parker in, door onder anderen Senesi in de kleedkamer te houden, maar ook na rust liep het niet bij de promovendus. William Saliba tekende voor de 0-3 en een vierde treffer van Gabriel Jesus werd afgekeurd wegens buitenspel.

Door de overtuigende overwinning zet Arsenal de sterke reeks in de Premier League voort. Waar de ploeg van manager Mikel Arteta vorig seizoen na drie wedstrijden nog stijf onderaan stond, is Arsenal nu de trotse koploper.

Alleen Manchester City, dat zondag in actie komt tegen Newcastle United, kan ook op negen punten komen. Maandag staat in de Premier League de kraker tussen Manchester United en Liverpool op het programma.

88 Ødegaard zet Arsenal met droge knal op 0-2 tegen Bournemouth

Recordgoal voor Kane

Tottenham werd in de eerste helft tegen Wolverhampton vooral gedwongen om te verdedigen, maar na rust waren de rollen omgedraaid. Na een kopbal van Kane op de lat en een schot van Son Heung-min op de paal viel in de 64e minuut de bevrijdende openingstreffer voor 'Spurs'.

Een ingestudeerde hoekschop van Son werd bij de eerste paal door Ivan Perisic doorgekopt naar Kane, die bij de tweede paal simpel kon binnenkoppen. Voor de spits was het zijn 185e doelpunt voor Tottenham Hotspur in de Premier League, waarmee hij een nieuw record vestigde.

Niet eerder maakte een speler in de Engelse competitie zoveel doelpunten voor dezelfde club. Het oude record stond op naam van Sergio Agüero, die 184 keer scoorde voor Manchester City. Kane bezet nu de vierde plaats op de topscorerslijst aller tijden, achter Alan Shearer (260 goals), Wayne Rooney (208) en Andy Cole (187). In alle competities staat Kane nu op 250 goals voor Tottenham.

Door de overwinning blijft Tottenham na drie duels ongeslagen (zeven punten). Brentford had eveneens op zeven punten kunnen komen, maar ging in een spectaculair duel onderuit tegen Fulham (3-2). Bij Fulham deed Kenny Tete 77 minuten mee.

82 Kane zet Tottenham met recordgoal op voorsprong tegen Wolves

