Sergiño Dest is hard op weg naar de uitgang bij FC Barcelona. Xavi heeft de rechtsback laten weten dat hij niet meer in zijn plannen bij de Spaanse topclub voorkomt, zei de trainer zaterdag op zijn persconferentie.

"We wilden César Azpilicueta vastleggen, maar dat was niet mogelijk", zegt Xavi. "We zullen zien wat er gaat gebeuren. We hebben opties. Dest? We hebben met hem gesproken en hij weet wat zijn situatie hier is."

De 21-jarige Dest werd twee jaar geleden door toenmalig trainer Ronald Koeman voor 21 miljoen euro overgenomen van Ajax. De Amerikaanse international heeft nooit een onuitwisbare indruk kunnen achterlaten in Camp Nou.

Nadat Koeman was ontslagen en Xavi het roer had overgenomen van de Nederlander, verloor Dest langzaam zijn basisplaats aan Ronald Araújo. Nu ziet de Spaanse coach het helemaal niet meer in de voormalige verdediger van Ajax zitten. In de vorige competitiewedstrijd tegen Rayo Vallecano (0-0) zat hij niet eens meer in de wedstrijdselectie.

Het is niet duidelijk waar de toekomst van Dest ligt. De voorbije weken werd hij in verband gebracht met een overstap naar het Manchester United van manager Erik ten Hag, maar tot een hereniging met zijn voormalige coach bij Ajax is het tot dusver niet gekomen.

Sergiño Dest is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste weken als speler van FC Barcelona. Foto: Getty Images

Xavi vindt De Jong 'spectaculaire voetballer'

Op de persconferentie werd Xavi vanzelfsprekend ook gevraagd naar de situatie van Frenkie de Jong. De Oranje-international moet salaris inleveren of vertrekken bij FC Barcelona, zodat de club de aangetrokken Jules Koundé kan inschrijven. De Jong weigert een loonoffer te brengen, maar wil wel in Barcelona blijven, met een impasse tot gevolg.

De Jong begon bij de seizoensopening tegen Ray Vallecano op de bank, maar zou door een schorsing van Sergio Busquets normaal gesproken in aanmerking komen voor een basisplaats. Xavi staat daar niet om te springen. Naar verluidt mag de coach van voorzitter Joan Laporta de Nederlander niet opstellen vanwege de transferperikelen.

"Frenkie is een speler die het spel voor zich moet hebben en niet in zijn rug", zei Xavi over de kansen op een basisplaats van De Jong. "Ik had vroeger hetzelfde. Als Frenkie het spel voor zich heeft, is hij een spectaculaire voetballer. Hij kan het spel verdelen en heeft kracht en een goede pass."

Xavi vindt het vervelend dat de transferperikelen blijven voortduren terwijl La Liga vorige week van start is gegaan. De coach vindt daarom dat de transferperiode in Spanje grondig veranderd moet worden.

"Dit is geen fijne situatie voor de spelers die mogen vertrekken, maar ook niet voor de trainers. De transfermarkt zou moeten sluiten voordat de competitie begint. Ik vind dat het slecht georganiseerd is. Je kan niet rustig werken in de eerste weken van het seizoen."