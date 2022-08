Dirk Kuijt baalt als een stekker van de dramatische competitiestart van ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie. Met de oud-international aan het roer leed de ambitieuze club vrijdag tegen MVV (3-1) de derde competitienederlaag van het seizoen, waardoor ADO met nul punten onderaan staat.

"Als je voorafgaand aan het seizoen bepaalde ambities hebt en dan de eerste drie competitiewedstrijden verliest, is dat heel pijnlijk", zei Kuijt na afloop van de 3-1-nederlaag in Maastricht tegen ESPN. "We willen heel graag de eerste punten binnenhalen en het vertrouwen hervinden. Als je dan op zo'n manier de wedstrijd begint, helpt dat niet."

ADO begon dramatisch aan de wedstrijd tegen MVV: na vijftien seconden spelen stond de ploeg van Kuijt op achterstand. Dat deed denken aan de eerste competitiewedstrijd van ADO tegen Heracles. Toen was het na vier minuten al raak voor de Almeloërs. Binnen het half uur werd het zelfs 2-0. De aansluitingstreffer van Thomas Verheydt voor rust deed de wedstrijd niet kantelen.

"Het heeft ook met vertrouwen te maken", zei Kuijt. "Je kunt er van alles over roepen, ik kan van alles over mijn spelers zeggen, maar dat ga ik niet doen. Ik waardeer ze enorm. Ik weet hoe lastig ze het hebben. We moeten met elkaar uit deze heel lastige situatie komen. Als je ziet hoe hard iedereen werkt, doen ze zichzelf zo enorm tekort door zo aan een wedstrijd te beginnen."

"Dat moeten we eruit halen. We geven niet op, we gaan verder. Het is heel pijnlijk, het is verschrikkelijk om weer te verliezen. Vooral de manier waarop. In de rust denk je dat je kunt terugkomen in de wedstrijd en daarna krijg je kansen, maar vliegt hij aan de andere kant erin. Dat is heel pijnlijk."

Dirk Kuijt leed zijn derde nederlaag op rij met ADO Den Haag. Dirk Kuijt leed zijn derde nederlaag op rij met ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

'Verhaal over salaris Verheydt leidde niet af'

Kuijt zegt niet moedeloos te worden van de start bij ADO. Bij de club uit de hofstad, die begin dit jaar werd overgenomen door het Spaanse consortium Globalon Football Holdings en dit seizoen wil promoveren naar de Eredivisie, leidt Kuijt voor het eerst een club uit het profvoetbal.

"Ik wil eigenlijk een scheldwoord gebruiken, maar dat ga ik niet doen. Er zit zo veel meer in. Maar het vertrouwen is zo belangrijk in de sport. Je hebt ook een gelukje nodig om over het dode punt heen te komen, dat je in de tweede helft bijvoorbeeld de 2-2 maakt. Dan kun je een grote stap voorwaarts maken, maar nu staan we in zijn achteruit."

Kuijt benadrukte dat de verhalen over het salaris van Verheydt niet hebben afgeleid bij ADO. De Telegraaf openbaarde donderdag dat de spits met een jaarsalaris van 500.000 euro de bestbetaalde ADO-speler aller tijden is.

"We zijn gefocust met elkaar", meende Kuijt. "Ook vandaag is dat niet gelukt. Het is heel vervelend dat mensen intern hun ongenoegen uiten in de media. Ik vind dat heel kwalijk. Ik denk dat we weten waar het zit. Ik hoop dat de club het zo snel mogelijk oplost."