Antony sluit een vertrek bij Ajax niet uit, zegt de rechtsbuiten zaterdag in De Telegraaf. De Braziliaan wordt nadrukkelijk in verband gebracht met het Manchester United van manager Erik ten Hag.

"Nee, om heel eerlijk te zijn kan ik dat niet", antwoordt Antony op de vraag of hij de fans kan beloven dat hij na het sluiten van de transfermarkt nog voor Ajax speelt. "Wat ik wel kan zeggen, is dat ik met mijn familie, zaakwaarnemers en Ajax tot de juiste beslissing wil komen, die goed is voor iedereen. Uiteindelijk bepaalt God mijn toekomst."

Volgens verschillende media heeft Ajax woensdag een bod van 80 miljoen euro van Manchester United op de 22-jarige Antony afgeslagen. De club van Ten Hag zou een nieuwe aanbieding overwegen, omdat de Braziliaan graag de overstap wil maken naar de gevallen recordkampioen van Engeland.

Antony zelf kan ermee leven als het niet tot een transfer komt. "Ik ben heel gelukkig bij Ajax, heb een contract tot de zomer van 2025 en zal elke seconde alles geven voor deze prachtige club. Het shirt draag ik met trots en vanaf dag één voel ik me thuis. Als we met zijn allen beslissen dat ik hier blijf, dan weet ik dat dit het beste voor mij en de club is. Het is niet zo dat ik weg móét."

Antony maakte afgelopen zondag grote indruk in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Foto: Pro Shots

Antony de grote smaakmaker bij Ajax

Antony maakte in de zomer van 2020 voor een transfersom van 15,75 miljoen euro de overstap van São Paulo naar Ajax. Direct in zijn eerste jaar in Amsterdam groeide de sierlijke aanvaller met zijn dribbels uit tot smaakmaker in de ploeg van toenmalig trainer Ten Hag.

Ook dit seizoen maakt Antony grote indruk. Met een fraai doelpunt, een assist en enkele fraaie passeerbewegingen was hij afgelopen zondag de man van de wedstrijd in het gewonnen thuisduel met FC Groningen (6-1). In 82 duels voor Ajax maakte hij 24 doelpunten en gaf hij 22 assists.

Het is onduidelijk of Antony zondag in de wedstrijdselectie voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam zit. Hij sloeg vrijdag de groepstraining van Ajax over en volgde een individueel programma in het krachthonk. De club wilde niet zeggen waarom.