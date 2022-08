Nicolás Tagliafico heeft vrijdagavond de hoofdrol gegrepen in de competitiewedstrijd van Olympique Lyon tegen Troyes (4-1). De oud-Ajacied veroorzaakte een strafschop, maar maakte in de tweede helft zijn fout goed met een doelpunt.

Tagliafico zag Alexandre Lacazette in de derde minuut de score openen en kwam vervolgens zelf na iets meer dan een half uur spelen te laat in zijn eigen strafschopgebied. Hij veroorzaakte daarmee een strafschop, die door Florian Tardieu feilloos werd benut: 1-1.

Vlak na rust herstelde Tagliafico, die zijn tweede wedstrijd voor Lyon speelde, zijn fout met een doelpunt. De Argentijn kon op aangeven van de Braziliaan Tetê van dichtbij binnentikken. Het betekende zijn eerste treffer sinds zijn overgang van Ajax naar Lyon.

Het Lyon van Peter Bosz liep na het doelpunt van Tagliafico eenvoudig weg bij Troyes, dat in het huidige seizoen nog wacht op het eerste punt. Tetê verdubbelde de marge in de 49e minuut en tekende in de 75e minuut voor het slotakkoord.

Lyon begon de competitie met een 2-1-zege op Ajaccio en is samen met Paris Saint-Germain foutloos na twee duels. Alleen het doelsaldo van de regerend landskampioen is beter (+8 om +4).

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de treffer van Nicolás Tagliafico te bekijken.

