De Engelse voetbalbond FA heeft Thomas Tuchel en Antonio Conte vrijdag bestraft voor hun misdragingen na het Premier League-duel tussen Chelsea en Tottenham Hotspur. Beide managers ontvangen een boete, maar Tuchel moet daarbovenop nog één wedstrijd schorsing uitzitten.

De 48-jarige Tuchel moet een boete van 35.000 pond (omgerekend ruim 41.000 euro) betalen. De 53-jarige Conte kreeg een boete van 'slechts' 15.000 pond (bijna 18.000 euro). De twee managers kunnen nog in beroep gaan tegen hun straf.

Ondanks de schorsing is het mogelijk dat Tuchel zondag 'gewoon' op de bank zit bij Chelsea, dat op bezoek gaat bij Leeds United. De schorsing van de Duitse manager gaat nog niet in, omdat de disciplinaire commissie nog met verdere details moet komen wat hem ten laste wordt gelegd.

Tuchel en Conte kregen zondag tijdens en na afloop van Chelsea-Tottenham Hotspur meerdere malen ruzie. De managers werd een overtreding van regel E van de FA ten laste gelegd. Volgens die regel is gedrag dat een wedstrijd "in diskrediet brengt" niet toegestaan.

Het duel tussen Chelsea en Tottenham eindigde door een late treffer van Harry Kane in 2-2. Na de wedstrijd sloeg bij het handen schudden de vlam in de pan. Tuchel wilde dat Conte hem in de ogen aankeek en hield zijn hand vast. De Italiaan was daar op zijn beurt niet van gediend.

Tuchel viel de ruzie volgens de FA het meest te verwijten, waardoor hij een zwaardere straf heeft gekregen. Conte zit daardoor sowieso op de bank als Tottenham zaterdag op bezoek gaat bij Wolverhampton Wanderers.

89 Managers Tuchel en Conte ruzieën na afloop van Chelsea-Tottenham

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League