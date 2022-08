Mike van Duinen keert terug bij Excelsior. De dertigjarige aanvaller, die tussen 2016 en 2018 al bij de Rotterdammers speelde, komt transfervrij over van het Griekse OFI Kreta. Bij Excelsior is zijn broer Niels technisch manager.

Van Duinen tekent voor drie seizoenen bij Excelsior. Hij kwam eerder tot 53 wedstrijden en 12 doelpunten voor de Kralingers. De aanvaller was ook actief voor ADO Den Haag, Fortuna Düsseldorf, Roda JC en PEC Zwolle.

Technisch manager Niels van Duinen is blij met de transfer. "Mike stond al langer in de belangstelling van de club", laat hij weten op de website van zijn club. "Natuurlijk is dit voor ons als broers een bijzondere transfer, maar wij kunnen daar allebei op een zakelijke manier mee omgaan. Voor mij persoonlijk geldt alleen het belang van Excelsior."

Van Duinen ziet vooral de ervaring van zijn broer als een meerwaarde voor Excelsior. "Maar hij kent ook de club goed doordat hij hier eerder heeft gespeeld. Daarom zijn wij, nadat zijn contract met OFI Kreta was ontbonden, snel met elkaar in gesprek gegaan. Met zijn kwaliteiten en ervaring kan hij van grote waarde zijn voor Excelsior in de Eredivisie."

Mike van Duinen was tussen 2016 en 2018 al actief voor Excelsior. Foto: Getty Images

'Excelsior past goed bij mij'

Ook Van Duinen zelf is blij met de hernieuwde samenwerking. "Excelsior is een ambitieuze club die graag vooruit wil en die stappen wil zetten door hard te werken", zegt de spits. "Dat past goed bij mij; dat is in het verleden wel gebleken. In mijn eerste periode konden we door keihard werken goede resultaten neerzetten. Ook toen hadden we een gretige groep en een hecht team."

"Mijn indruk van de groep van nu is dat die ook heel hecht is en dat de spelers samen voor elke meter knokken en elkaar iets gunnen", vervolgt Van Duinen. "Iedereen moet zijn mond opentrekken, maar het is logisch dat van de oudere jongens iets meer wordt verwacht. Ik hoop mijn ervaring met de groep te kunnen delen."

Excelsior is goed begonnen aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. De ploeg van coach Marinus Dijkhuizen won het eerste competitieduel bij SC Cambuur met 0-2. Een week later volgde een 3-1-overwinning op Vitesse. Zondag 28 augustus wacht de volgende wedstrijd: thuis tegen PSV.