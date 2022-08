Erik ten Hag verwacht maandagavond tegen Liverpool een veel gemotiveerder Manchester United. De Nederlandse trainer vindt dat met name de houding van zijn spelers in de afgelopen twee wedstrijden beneden peil was.

United verloor de eerste competitiewedstrijd thuis met 1-2 tegen Brighton & Hove Albion. Vorige week volgde een nieuw dieptepunt met het 4-0-verlies tegen Brentford. Door de twee nederlagen staat United laatste in de Premier League. Liverpool staat na twee speelrondes op de twaalfde plek.

"Na iedere wedstrijd moet je analyseren wat er goed en fout ging", zei Ten Hag vrijdag op een persconferentie in aanloop naar het duel met Liverpool. "Er ging veel fout bij de laatste duels. Maar je hoeft niet over details te praten als de houding van de spelers al niet goed is."

"Je kan het over onze voetbalfilosofie hebben of over onze tactiek, maar eerst moet je de simpele dingen goed doen", aldus Ten Hag. "En dat begint met de juiste attitude, een vechtersmentaliteit. Dat zag ik niet, al vanaf de eerste minuut niet. Je moet iedere wedstrijd vanaf minuut één alles geven."

'Ronaldo maakt deel uit van onze plannen'

Cristiano Ronaldo wordt al weken gelinkt aan een vertrek bij United, maar vooralsnog speelt de Portugees nog steeds op Old Trafford. Ten Hag was eerder kritisch op Ronaldo, maar benadrukte vrijdag dat de aanvaller niet de enige speler is die beter moet presteren.

"Ik begrijp niet zo goed waarom het zoveel over hem is gegaan deze week", zei Ten Hag. "Het was de hele ploeg die faalde, inclusief Ronaldo. Hij maakt nog steeds onderdeel uit van onze plannen."

Ten Hag kijkt ondanks de slechte resultaten uit naar het duel met rivaal Liverpool. "We weten dat een wedstrijd tegen Liverpool altijd speciaal is. Maar goed presteren begint bij onszelf. De spelers moeten zich op het veld aan de afspraken houden en keihard werken. Als we dat doen, kunnen we ons zelfvertrouwen opkrikken."