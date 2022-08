Feyenoord-trainer Arne Slot heeft er vertrouwen in dat de Rotterdammers Dávid Hancko binnen kunnen halen. De verdediger van Sparta Praag moet de opvolger worden van de naar Bournemouth vertrokken Marcos Senesi en is volgens Slot "bijna binnen".

"We zijn heel druk om hem binnen te halen. Ik denk dat hij bijna binnen is. Maar het woord 'bijna' zegt ook dat het nog niet helemaal afgerond is", zei trainer Arne Slot vrijdag in zijn vooruitblik op de uitwedstrijd van zondag tegen RKC Waalwijk.

"Hancko is een fysiek sterke jongen, die sterk is in de duels. Hij is ook snel, zeker op de langere afstanden. Dat betekent dat hij prima met ruimte in zijn rug kan spelen", vervolgde Slot zijn verhaal. "Ik denk dat we van een versterking kunnen spreken."

De 24-jarige Hancko maakte in 2018 voor een kleine 4 miljoen euro de overstap van het Slowaakse MSK Zilina naar Fiorentina. Bij de ploeg uit Florence brak de Slowaak nooit door. In 2019 verhuurde Fiorentina hem aan Sparta Praag en in 2021 maakte hij definitief de overstap naar de Tsjechische hoofdstad.

David Háncko tijdens een wedstrijd van Slowakije in 2019. David Háncko tijdens een wedstrijd van Slowakije in 2019. Foto: Getty Images

'We zullen ook resultaten moeten behalen'

Mocht het Feyenoord lukken om Hancko vast te leggen, dan wordt hij de dertiende nieuwkomer in de ploeg. "Ik ben ontzettend tevreden over wat de club voor elkaar heeft gekregen qua versterkingen. Ik kan er alleen maar ontzettend blij en tevreden mee zijn", aldus Slot.

"Ook nu hebben we kwalitatief goede spelers gehaald zodat we de komende jaren weer spelers kunnen gaan verkopen, net als deze zomer. Maar een lange termijn kan niet zonder de korte. We zullen ook resultaten moeten behalen."

Eerder deze zomer haalde Feyenoord onder anderen Danilo, Javairô Dilrosun, Sebastian Szymanski, Oussama Idrissi, Quinten Timber en Santiago Giménez. Aanwinsten Marcos López en Igor Paixão zijn nog niet speelgerechtigd voor het duel met RKC.

Feyenoord gaat zondag om 16.45 uur op bezoek bij RKC. De Rotterdammers staan momenteel op de zesde plaats in de Eredivisie.