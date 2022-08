Trainer Carlo Ancelotti heeft vrijdag bevestigd dat Casemiro op weg is naar Manchester United. De Italiaan toont begrip voor de vertrekwens van de middenvelder, die 336 officiële wedstrijden voor Real Madrid achter zijn naam heeft staan.

"Ik heb een gesprek gehad met Casemiro en daarin heeft hij aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. De club en ik hebben daar begrip voor, zeker als je ziet wat hij voor Real Madrid heeft betekend. We moeten zijn wens respecteren", zei Ancelotti vrijdag op zijn persconferentie voor het duel met RC Celta van zaterdagavond.

Manchester United meldde zich deze week in Madrid voor Casemiro, die vorig seizoen een basisplaats had bij Real en nog tot medio 2025 onder contract staat. Naar verluidt betaalt de club van trainer Erik ten Hag een bedrag van 60 miljoen euro (exclusief bonussen) voor de dertigjarige middenvelder.

Ancelotti heeft geen poging gedaan om Casemiro van gedachten te veranderen. "Hij heeft ons heel erg geholpen. De onderhandelingen zijn nog gaande en er is nog niks officieel. Maar als Casemiro definitief vertrekt, dan wensen we hem het beste. We zijn hem heel erg dankbaar voor bewezen diensten."

'Casemiro vormde sterk middenveld met Modric en Kroos'

Real Madrid nam Casemiro in de zomer van 2013 over van São Paulo. Na een seizoen op huurbasis bij FC Porto speelde de Braziliaan zich vanaf het seizoen 2015/2016 in de basis bij Real. Hij won vijf keer de Champions League en werd drie keer kampioen met de Spaanse grootmacht.

"We raken een speler kwijt die op het middenveld heel goed samenspeelde met Luka Modric en Toni Kroos. Dat drietal is heel belangrijk geweest voor het succes van Real Madrid", aldus Ancelotti. Een vervanger wil hij niet gaan halen: "We hebben genoeg goede spelers in huis die op de positie van Casemiro kunnen spelen."

Casemiro wordt de vierde versterking voor Manchester United deze zomer. 'The Red Devils', die met twee nederlagen aan het Premier League-seizoen zijn begonnen, versterkten zich eerder met Lisandro Martínez, Tyrell Malacia en Christian Eriksen.