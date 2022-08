Manchester United gaat naar alle waarschijnlijkheid Casemiro vastleggen. De club van trainer Erik ten Hag heeft een akkoord bereikt met Real Madrid over de transfer van de dertigjarige middenvelder. Casemiro moet zelf nog wel tot overeenstemming komen met 'The Red Devils'. Ook dient hij nog een medische keuring te ondergaan.

Het is nog niet bekend voor hoeveel seizoenen Casemiro tekent bij Manchester United, dat ook al langere tijd op FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong aast. Door de aanstaande komst van Casemiro lijkt een hereniging tussen De Jong en Ten Hag van de baan.

Volgens verschillende media betaalt Manchester United een bedrag van 60 miljoen euro voor de middenvelder, die vooral bekendstaat om zijn duelkracht.

Eerder op de dag zei Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti op een persconferentie al dat Casemiro op weg is naar Manchester United. Met nul punten uit twee duels zijn 'The Red Devils' dramatisch begonnen aan het seizoen. Maandag wacht een thuiswedstrijd tegen Liverpool.

Casemiro, die zijn carrière bij São Paulo in zijn geboorteland begon, kwam sinds 2013 uit voor Real Madrid. In zijn beginperiode bij 'De Koninklijke' werd hij één seizoen verhuurd aan FC Porto. In totaal kwam de Braziliaan tot 336 wedstrijden voor Real Madrid.

Casemiro won talloze prijzen met Real Madrid

De prijzenkast van de middenvelder is imposant. Hij won liefst vijf keer de Champions League met de Spaanse topclub. Samen met onder meer Karim Benzema en Cristiano Ronaldo behoort Casemiro in het rijtje van spelers met de meeste Champions League-titels.

Ook kroonde hij zich met Real Madrid drie keer tot kampioen van Spanje, veroverde hij driemaal de Spaanse supercup en won hij de Spaanse beker één keer.

Casemiro wordt de vierde aankoop van Manchester United deze zomer. Ten Hag haalde eerder verdediger Lisandro Martínez voor een bedrag van ruim 57 miljoen euro op bij Ajax. Tyrell Malacia werd voor zo'n 15 miljoen euro gekocht van Feyenoord. Christian Eriksen kwam transfervrij over van Brentford.