Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft in de aanloop naar de Premier League-kraker tegen Manchester United medeleven getoond voor zijn collega Erik ten Hag. De Nederlandse coach staat door een dramatische seizoensstart al na twee wedstrijden onder druk.

"Het is niet makkelijk voor Ten Hag, zeker omdat hij iets moet opbouwen", zei Klopp vrijdag op zijn persconferentie volgens de BBC. "Ik had het makkelijker toen ik bij Liverpool begon. Ik kwam niet aan het begin van het seizoen en had geen transferperiode. In Engeland vonden ze daarom dat het niet 'mijn team' was, al voelde ik dat zelf wel zo."

Ten Hag volgde deze zomer interim-manager Ralf Rangnick op, maar de succestrainer van Ajax heeft het geplaagde Manchester United nog niet aan het voetballen gekregen. 'The Red Devils' verloren de eerste twee competitiewedstrijden, met als absoluut dieptepunt de 4-0-nederlaag tegen Brentford vorige week.

De vraag is of United zich op korte termijn überhaupt kan oprichten, want nieuwe versterkingen zijn er nog niet. De Premier League-club is wel dicht bij een akkoord met Real Madrid over de komst van middenvelder Casemiro, maar het lijkt uitgesloten dat de Braziliaan maandag al kan spelen.

'Het is lastig om ons voor te bereiden op duel met United'

Met Liverpool als komende tegenstander is een derde competitienederlaag op rij niet ver weg voor Manchester United, al zijn 'The Reds' ook niet bijster goed aan het seizoen begonnen. De nummer twee van vorig seizoen wacht na twee remises nog op de eerste overwinning.

"Ik had liever tegen Manchester United gespeeld als ze een week daarvoor met 5-0 hadden gewonnen", zei Klopp. "Het zou kunnen dat United alles omgooit, maar ook dat er niks aan de opstelling verandert. Dat maakt het lastig om ons voor te bereiden. Een uitwedstrijd tegen Manchester United is hoe dan ook nooit makkelijk."

De wedstrijd tussen hekkensluiter Manchester United en nummer twaalf Liverpool begint maandag om 21.00 uur op Old Trafford.