Dani de Wit vindt het mooi dat AZ het ticket voor de groepsfase van de Conference League donderdagavond al in de eerste wedstrijd tegen Gil Vicente zo goed als zeker veiligstelde. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 4-0 van de Portugezen.

"We gaan er nu wel van uit dat we door zijn", zei De Wit in gesprek met ESPN. "We moeten wel oppassen volgende week, want twee jaar geleden gaven we bij Sparta in één helft een 4-0-voorsprong weg. Dat zijn gekke dingen. Bij een vroege goal kan het nog spannend worden, maar we gaan ervan uit dat we door zijn."

De Wit kopte in de 24e minuut zelf de openingstreffer binnen, maar de andere doelpunten lieten lang op zich wachten. Pas in de 78e minuut volgde de 2-0 via Mayckel Lahdo, waarna Vangelis Pavlidis en Mees de Wit ervoor zorgden dat AZ met één been in de groepsfase staat.

"Ik denk dat we ze aardig stuk hebben gespeeld. Naarmate de wedstrijd vorderde, zag je dat ze wat vermoeider werden en ze het niet meer konden belopen. Dat voelde wel heel goed in het veld", zei de 24-jarige De Wit, die zag dat AZ weigerde gas terug te nemen.

"We wisten dat een 1-0-overwinning misschien niet genoeg zou zijn en zeiden tegen elkaar na de 3-0: ga door tot die vierde, want dat is een wereld van verschil. Dat hebben we heel goed gedaan. Ik denk dat wij gewoon fitter zijn."

De return tegen Gil Vicente staat komende donderdag om 21.00 uur op het programma. AZ zou aanvankelijk eerst op zondag de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard spelen, maar dat Eredivisie-duel is uitgesteld tot begin december. De ploeg van trainer Pascal Jansen kan zich daardoor volledig op de Europese return focussen.