Ricky van Wolfswinkel is geschrokken van de manier waarop FC Twente donderdagavond aan de uitwedstrijd tegen Fiorentina begon. De club uit Enschede stond bij rust al met 2-0 achter in Florence, maar houdt door een sterkere tweede helft zicht op een plek in de groepsfase van de Conference League.

"We stonden in de eerste helft te spelen als een paar kleuters die op schoolreisje waren in Florence", zei Van Wolfswinkel na afloop tegen ESPN. "Het was heel beroerd en helemaal aan onszelf te wijten. We maakten veel persoonlijke fouten en kwamen onze afspraken niet na."

Fiorentina pakte al na twee minuten de leiding na een snelle aanval en was ook in het restant van de eerste helft heer en meester. FC Twente, dat alleen gevaarlijk werd uit een vrije trap van Michel Vlap (naast), incasseerde na een half uur ook de tweede treffer en mocht blij zijn dat de achterstand bij rust niet groter was.

"Er waren spelers van wie je het gevoel had dat ze onder de indruk waren", zei Van Wolfswinkel. "Ze maakten daardoor heel rare keuzes, konden de bal niet in de ploeg houden en speelden alleen maar lang. Dan doe je niet wat je moet doen. Achteraf moeten we misschien blij zijn met die eerste helft, want na rust lieten we zien hoe we willen en kunnen spelen."

Fiorentina stond bij rust al met 2-0 voor tegen een zwak FC Twente. Fiorentina stond bij rust al met 2-0 voor tegen een zwak FC Twente. Foto: ANP

'We moeten in de return ballen tonen'

In de tweede helft was FC Twente veel minder kwetsbaar en wist de Eredivisionist de aansluitingstreffer te maken. Václav Cerný werkte in de 64e minuut op randje buitenspel binnen na een schitterende assist van Gijs Smal en zorgde er zo voor dat FC Twente mag blijven hopen op een vervolg van het Europese seizoen.

"Het gevoel van zo'n eerste wedstrijd tegen 'het grote Fiorentina' hebben we achter de rug, dus er is niks meer om over te klagen in Enschede", zei Van Wolfswinkel, die op basis van het optreden na rust hoopvol gestemd is voor de return van komende donderdag in De Grolsch Veste.

"We mogen trots zijn op de tweede helft, na zo'n dramatische eerste helft. Als je de fouten eruit haalt en gewoon ballen toont, dan kunnen we winnen. In de return moeten we vanaf moment één laten zien wie we zijn."