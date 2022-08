Nederland heeft deze week opnieuw goede zaken in de strijd om twee rechtstreekse Champions League-tickets in de toekomst. De belangrijke zesde plek op de coëfficiëntenlijst van de UEFA is verstevigd en concurrent Portugal lijkt door toedoen van AZ weer met een club minder aan de Europese hoofdtoernooien te beginnen.

De UEFA gebruikt de coëfficiëntenranglijst - gebaseerd op prestaties in de laatste vijf seizoenen - om de Europese tickets te verdelen. De zesde plek is daarin van groot belang. Als Nederland die positie dit seizoen vasthoudt, dan plaatsen de kampioen en de nummer twee van het seizoen 2023/2024 zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. Nu moet de nummer twee nog voorronden spelen.

AZ boekte donderdagavond voor eigen publiek een 4-0-overwinning op Gil Vicente FC en staat met één been in de groepsfase van de Conference League. Dat is slecht nieuws voor concurrent Portugal, dat normaal gesproken opnieuw een club in de voorronde ziet stranden. Vitória Guimarães werd al in de derde voorronde uitgeschakeld door Hajduk Split.

Met minder clubs heeft Portugal logischerwijs minder kansen om punten voor de coëfficiëntenranglijst te veroveren. Daarbij komt dat alle veroverde punten per week gedeeld worden door het aantal clubs waarmee een land het Europese seizoen is begonnen. Dat blijft voor Portugal zes.

Top tien UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Engeland: 88,998

2. Spanje: 78,855

3. Duitsland: 67,856

4. Italië: 61,997

5. Frankrijk: 49,997

6. Nederland: 48,800

7. Portugal: 46,216

8. Schotland: 34,200

9. Oostenrijk: 31,000

10. België: 30,400

Portugal verliest ook terrein in strijd om plek zes

Nederland begon met vijf teams en hoopt nog altijd met dat aantal de Europese hoofdtoernooien in te gaan. FC Twente moet volgende week in Enschede dan wel de 2-1-nederlaag van donderdagavond tegen Fiorentina wegpoetsen. Ajax (Champions League), PSV (Champions League of Europa League) en Feyenoord (Europa League) zijn al zeker van een ticket voor een hoofdtoernooi.

Niet alleen het toekomstbeeld is rooskleurig, want Nederland sloeg deze week al toe door de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst iets te verstevigen. Door de zege van AZ en het 2-2-gelijkspel van PSV bij Rangers FC in de play-offs van de Champions League werd er 0,3 punt bijgeschreven. Portugal deed het weer minder goed (0,167 punt) en verloor opnieuw terrein.

Ondertussen mag Nederland ook al met ambities naar de vijfde plek op de coëfficiëntenranglijst kijken, want het verschil met Frankrijk is overbrugbaar. De Fransen zijn nog wel met zes clubs vertegenwoordigd in Europa.

Volgende week staan de returns in de Europese hoofdtoernooien op het programma. Mocht PSV erin slagen om ten koste van Rangers de groepsfase van de Champions League te bereiken, dan levert dat Nederland bonuspunten op voor de coëfficiëntenranglijst: 0,8 punt (vier punten gedeeld door vijf clubs).