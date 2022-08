Ajax heeft een bod van het Manchester United van manager Erik ten Hag ter waarde van 80 miljoen euro geweigerd op Antony, zo meldden onder meer De Telegraaf en het Britse medium The Athletic donderdagavond.

Ondanks de afwijzing zou Manchester United de strijd om Antony nog niet helemaal hebben opgegeven. De Braziliaans international is na Lisandro Martínez de tweede oud-Ajacied zijn die Ten Hag deze zomer naar Manchester wil halen. De Premier League-club is na de beroerde competitiestart nadrukkelijk op zoek naar versterkingen. Naast Antony wordt ook Real-speler Casemiro in verband gebracht met United.

Met een transfersom van 80 miljoen euro zou Antony een van de duurste uitgaande transfers van de Eredivisie worden. Alleen Frenkie de Jong (86 miljoen euro) en Matthijs de Ligt (85,5 miljoen euro) vertrokken voor een hogere transfersom uit de Nederlandse competitie.

Antony is dit seizoen de eerste keuze van Ajax-trainer Alfred Schreuder als rechtsbuiten. Hij maakte afgelopen weekend in het Eredivisie-duel met FC Groningen (6-1-zege) indruk met een doelpunt, een assist en meerdere fraaie passeerbewegingen.

"Ik richt me op het hier en nu", reageerde Antony tegenover de NOS na afloop van het duel met Groningen op vragen over een eventuele hereniging met Ten Hag. "Op dit moment zit ik hier goed. Ik houd van dit land en ik voel me hier op mijn gemak."

Door de afwijzing van Ajax is het volgens De Telegraaf niet uit te sluiten dat Manchester United bij Cody Gakpo uitkomt. De aanvaller van PSV ligt tot de zomer van 2026 vast in het Philips Stadion, maar mag voor een juist bod naar verluidt vertrekken.