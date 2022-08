FC Twente heeft nog altijd kans op deelname aan het hoofdtoernooi van de Conference League. Op een kletsnat veld in Florence gingen de tukkers donderdag in de eerste wedstrijd tegen Serie A-club Fiorentina 'slechts' met 2-1 onderuit.

FC Twente leek op een kansloze nederlaag af te stevenen, want na een half uur keek de ploeg van trainer Ron Jans tegen een 2-0-achterstand aan. Fiorentina scoorde zelfs al na een minuut spelen in Stadio Artemio Franchi.

Na rust richtte FC Twente zich knap op en kreeg de ploeg loon naar werken toen invaller Václav Cerný in de 65e minuut de 2-1 maakte. Daarna werd er niet meer gescoord in Florence, waardoor FC Twente mag blijven hopen op een ticket voor de Conference League.

De return in Enschede is volgende week donderdag. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de derde Europese clubcompetitie en ontvangt 3 miljoen euro aan startpremie. AZ boekte donderdag een 4-0-zege op het Portugese Gil Vicente en is daardoor al zo goed als zeker van een plek in het hoofdtoernooi.

FC Twente komt voor het eerst sinds 2014 uit in Europees verband. Daarna viel de club uit Enschede sportief en financieel ver terug. Na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie in 2018 werd op het laatste moment een faillissement afgewend. Sinds de terugkeer naar de Eredivisie een jaar later zit de landskampioen van 2010 weer in de lift. In de vorige voorronde rekende Twente af met FK Cukaricki uit Servië.

FC Twente incasseert al na minuut de 1-0

De eerste Europese deelname in acht jaar bracht een hoop teweeg bij FC Twente. Ook in de uitwedstrijd tegen Fiorentina was dat te zien. Het duel leverde een uittocht onder de fans van Twente op: maar liefst 2.200 Nederlandse supporters zaten in Florence in het uitvak.

Na één minuut spelen kregen zij en FC Twente een flinke domper te verwerken. Nicolás González kopte fraai binnen na een wervelende aanval van de Serie A-club over de linkerflank. FC Twente had in de eerste helft niets in de melk te brokkelen en zag Fiorentina kans op kans missen.

Na ruim een half uur viel alsnog de 2-0 voor de thuisploeg, waar voormalig Feyenoord-speler Sofyan Amrabat een basisplaats had. Arthur Cabral kon een voorzet van Riccardo Sottil simpel tegen de touwen werken, waardoor FC Twente een kansloze avond tegemoet leek te gaan. Het was aan doelman Lars Unnerstall te danken dat het bij 2-0 bleef.

Uit het niets kwam FC Twente terug in de wedstrijd. Cerný, die na rust inviel, schoof na een uur spelen bij de eerste de beste kans de bal in de verre hoek. Hij bood de Eredivisie-club zo het nodige perspectief voor de return van volgende week in een uitverkochte Grolsch Veste.