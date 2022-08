AZ heeft donderdag in de eerste wedstrijd tegen Gil Vicente de basis gelegd voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Met een overtuigende 4-0-zege in het eigen AFAS Stadion deed de Alkmaarse club bovendien goede zaken voor Nederland op de coëfficiëntenlijst.

Dani de Wit opende in de 24e minuut met een rake kopbal de score, waarna de ploeg van Pascal Jansen in de slotfase afstand nam van Gil Vicente. Mayckel Lahdo (78e minuut), Vangelis Pavlidis (85e minuut) en Mees de Wit (89e minuut) voerden de score op tot 4-0.

Met de overtuigende zege lijkt AZ uitstekende zaken te doen voor de coëfficiëntenlijst. Nederland en Portugal zijn immers concurrenten van elkaar en het tweeluik kan cruciaal zijn in de strijd om de zesde plek. Die geeft aan het einde van het seizoen recht op twee directe Champions League-tickets.

In de aanloop naar de return tegen Gil Vicente (volgende week donderdag) zou AZ aanvankelijk in het weekend tegen NEC spelen. Dat duel is met het oog op het belangrijke tweeluik met de Portugese club verplaatst. Gil Vicente speelt daarentegen maandagavond wél in competitieverband.

Naast AZ probeert ook FC Twente via de play-offs een startbewijs voor de Conference League te veroveren. De ploeg van trainer Ron Jans begon het tweeluik tegen Fiorentina met een 2-1-nederlaag. Ook de return tussen Fiorentina en FC Twente is volgende week donderdag.

AZ zoekt aanval tegen machteloos Gil Vicente

AZ nam vanaf de eerste minuut het initiatief in het AFAS Stadion en dat resulteerde na acht minuten in de eerste kans. Myron van Brederode miste oog in oog met doelman Andrew en werd bovendien teruggefloten wegens buitenspel.

In de 24e minuut werd de aanvalsdrang van AZ alsnog beloond met de openingsgoal. Na een goede combinatie tussen Pavlidis en Tijjani Reijnders kwam Milos Kerkez vrij aan de linkerkant. De vleugelverdediger legde de bal precies op het hoofd van Dani de Wit, die overtuigend raak kopte.

Het kostte AZ - mede doordat Gil Vicente weinig aanvallende intenties toonde - weinig moeite om die voorsprong in het restant van de eerste helft vast te houden. Het enige opvallende moment voor rust was een opstootje, waarbij Sam Beukema, Kerkez (allebei AZ) en Henrique Gomes (Gil Vicente) geel ontvingen.

AZ legt in slotfase basis voor ticket

Na een weinig verheffend eerste kwartier kreeg Reijnders in de tweede helft de kans om de marge te verdubbelen. De middenvelder, dit seizoen een van de smaakmakers van AZ, kwam na een goede combinatie met Dani de Wit voor het doel. Hij kreeg de bal niet langs doelman Andrew.

Zo'n tien minuten later verzuimde ook Pavlidis de score uit te breiden, waarna de 2-0 alsnog snel volgde. Invaller Lahdo kon gemakkelijk binnentikken, nadat een Gil Vicente-verdediger de voorzet van Hakon Evjen tegen de eigen doelpaal had gewerkt.

In de minuten daarna leek AZ bloed te ruiken. Pavlidis tekende voor de 3-0, waarna invaller Mees de Wit voor het slotakkoord zorgde. Hij scoorde na goed voorbereidend werk van Yukinari Sugawara, die na een knieblessure zijn eerste minuten van het seizoen maakte.