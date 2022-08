Het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel is donderdag in de play-offs van de Conference League ontsnapt aan de eerste nederlaag van het seizoen. De Nederlandse coach zag zijn ploeg dankzij een late treffer met 1-1 gelijkspelen bij het Turkse Basaksehir.

Basaksehir-aanvaller Mounir Chouiar leek met een doelpunt in de 52e minuut de matchwinner te worden in Istanboel, tot Dinis Almeida twee minuten voor tijd voor de 1-1 tekende. De verdediger van Antwerp kopte overtuigend binnen op aangeven van Sam Vines.

Met de rake kopbal in de slotfase voorkwam Almeida de eerste nederlaag van Van Bommel in een officieel duel als trainer van Antwerp. De oud-trainer van PSV en VfL Wolfsburg was ongeslagen in zijn eerste acht duels, waarvan vier in Europees verband.

Van Bommel kon op bezoek bij Basaksehir niet beschikken over Vincent Janssen, die in de vorige ronde zijn derde gele kaart kreeg en daarom geschorst was. Jurgen Ekkelenkamp stond in de basis, maar twee kansen waren in de eerste helft niet aan hem besteed.

Antwerp, dat de laatste twee seizoenen in de groepsfase van de Europa League actief was, strijdt met Basaksehir om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. In de twee vorige voorrondes rekende Antwerp af met het Kosovaarse FC Drita en Noorse Lillestrøm SK.

Naast Antwerp hoopt ook Anderlecht op een plek in de groepsfase van de Conference League. De Brusselse ploeg won in Zwitserland met 0-1 van Young Boys. De returns van beide wedstrijden vinden volgende week plaats in België.