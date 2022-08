Ajax heeft donderdag het contract van Jurriën Timber opengebroken. De verdediger heeft ondanks interesse van buitenlandse topclubs zijn verbintenis verlengd tot medio 2025 en lijkt daardoor nog een seizoen in Amsterdam te spelen.

De oude verbintenis van Timber liep in 2024 af. Nadat het Manchester United van manager Erik ten Hag zich had gemeld bij de achtvoudig Oranje-international, besloot Ajax werk te maken van de contractverlenging van de 21-jarige Utrechter. Donderdag kwamen de partijen tot een akkoord.

"Jurriën is gelukkig bij Ajax en wil dit seizoen opnieuw succesvol zijn met de club", zegt Timbers zaakwaarnemer Christopher Coffie tegen Voetbal International. "Het gevoel is goed en met een nieuw contract wordt dit nog maar eens bevestigd."

Timber kende een uitstekend jaar bij Ajax. De verdediger was een van de dragende spelers in het team van Ten Hag, dat landskampioen werd en de eerste knock-outronde van de Champions League haalde. In de laatste interlands bij het Nederlands elftal kreeg hij ook een basisplaats van bondscoach Louis van Gaal.

Het leverde eind mei de interesse van Manchester United op, maar Timber sprak direct zijn voorkeur uit voor een langer verblijf in Amsterdam. "Je kan wel naar een grote club gaan, maar als je daar niet gaat spelen, dan kan je beter bij Ajax blijven", zei hij na het winnen van de landstitel. "En Ajax is ook een grote club."

Jurriën Timber is uitgegroeid tot één van de dragende spelers bij Ajax. Foto: ANP

Contractverlenging flinke opsteker voor Ajax

Timber maakte op dertienjarige leeftijd de overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar die van Ajax en doorliep vervolgens de jeugdteams bij de Amsterdammers. Op 7 maart 2020 maakte hij in een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen zijn debuut in het eerste elftal. Hij speelde tot dusver 76 duels, waarin hij vier keer trefzeker was.

De contractverlenging van Timber is een flinke opsteker voor Ajax. De Amsterdammers zagen deze zomer basisspelers Lisandro Martínez (Manchester United), Sébastien Haller (Borussia Dortmund), Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui (allebei Bayern München) naar het buitenland vertrekken. Daardoor moet de nieuwe trainer Alfred Schreuder aan een nieuw team bouwen.

Ajax kende tot dusver een redelijke start van het seizoen. Met Timber in de ploeg verloor de landskampioen de strijd om de Johan Cruijff Schaal van concurrent PSV (3-5), maar de eerste twee competitiewedstrijden werden wel gewonnen. Komende zondag vervolgt Ajax de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.