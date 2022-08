Ajax Vrouwen heeft donderdag de eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League gewonnen. In Denemarken werd het Zweedse Kristianstads met 3-1 verslagen door goals van Victoria Pelova, Eshly Bakker en Chasity Grant.

Door de nipte zege houdt Ajax zicht op deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De Amsterdammers spelen zondag tegen de winnaar van het andere duel in de poule: Eintracht Frankfurt - Fortuna Hjørring. Als deze wedstrijd ook wordt gewonnen, gaat de ploeg van coach Suzanne Bakker naar de tweede en laatste voorronde.

Ajax kwam goed uit de startblokken tegen Kristianstads en creëerde enkele mogelijkheden, maar keeper Melina Loeck hield haar doel schoon. Na ruim een kwartier spelen moest Ajax een doelpunt incasseren. Keeper Lize Kop kon een ogenschijnlijk makkelijk schot niet keren: 0-1.

Direct na rust had de ploeg van Bakker een grote kans op de gelijkmaker. Pelova schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied richting het doel, maar Loeck bracht knap redding. Ashleigh Weerden kon vervolgens bij de rebound het net niet vinden.

Halverwege de tweede helft was het eindelijk raak voor Ajax. Grant gaf een goede pass op Pelova, die de bal door de benen van Loeck speelde: 1-1. Even later kwam Ajax zelfs op voorsprong. Een goede aanval vanaf rechts werd bekroond met een goal van invaller Bakker: 2-1. In blessuretijd maakte Grant er nog 3-1 van.