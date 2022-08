Benfica heeft woensdag de eerste wedstrijd tegen Dynamo Kyiv in de play-offs van de Champions League gewonnen. De ploeg van coach Roger Schmidt was in het Poolse Lódz mede dankzij een assist van David Neres met 0-2 te sterk voor de Oekraïners.

Neres stond acht minuten voor rust aan de basis van de 0-2 van Benfica. De oud-Ajacied onderschepte een pass van Dynamo Kyiv en gaf de bal af aan Gonçalo Ramos, die hard raak schoot.

In de negende minuut had Gilberto de score al geopend voor de ploeg van voormalig PSV-coach Schmidt. De Braziliaan vond het doel met een prachtig schot in de rechterbovenhoek. De wedstrijd werd vanwege de oorlog in Oekraïne in Lódz gespeeld.

De return tussen Benfica en Dynamo Kyiv is volgende week dinsdag in Lissabon. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

In Israël maakte Tjaronn Chery het winnende doelpunt voor Maccabi Haifa tegen Rode Ster: 3-2. De oud-speler van onder meer ADO Den Haag en FC Groningen bracht zijn ploeg na een uur spelen met een fraai afstandsschot op voorsprong.

Dinsdag speelde PSV in de play-offs van de Champions League met 2-2 gelijk bij het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. De return is volgende week woensdag in Eindhoven.

