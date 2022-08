De Britse miljardair Jim Ratcliffe wil Manchester United graag overnemen. De 69-jarige Ratcliffe, die eerder dit jaar al een bod uitbracht op Chelsea, wil graag met de familie Glazer in gesprek als de Amerikanen hun aandelen willen verkopen.

"Als de club te koop is, is Jim zeker een potentiële koper", zegt een woordvoerder van Ratcliffe woensdag tegen de Britse krant The Times. "Als er iets mogelijk is, willen we zeker praten over een eigenaarschap voor de lange termijn."

Eerder op de dag kwam het gerucht naar buiten dat de familie Glazer overweegt om Manchester United te verkopen. De Amerikanen zijn sinds 2005 eigenaar van de Engelse topclub. Een deel van de aanhang ziet de familie Glazer het liefst zo snel mogelijk vertrekken. Supporters van United hebben al een paar keer geprotesteerd tegen het beleid van de eigenaren.

Ratcliffe is met zijn chemieconcern INEOS eigenaar van een wielerploeg en enkele voetbalclubs, waaronder OGC Nice. INEOS werkt ook nauw samen met Formule 1-team Mercedes.

Ratcliffe probeerde eerder Chelsea te kopen

Ratcliffe probeerde eerder dit jaar Chelsea over te nemen van Roman Abramovich, maar de Rus verkocht de club aan een Amerikaans consortium rond Todd Boehly. Tijdens het overnameproces kreeg Ratcliffe de vraag waarom hij als supporter van Manchester United niet probeerde om die club te kopen. "Omdat United niet te koop is", antwoordde hij toen.

Topman Elon Musk van Tesla schreef dinsdag op Twitter dat hij Manchester United zou gaan kopen. Enkele uren later meldde Musk dat het om een "langlopende grap op Twitter" ging. "Ik koop geen enkel sportteam."

Manchester United beleeft een dramatische seizoensstart onder de nieuwe trainer Erik ten Hag. Na nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (1-2) en Brentford (4-0) staat United laatste in de Premier League.