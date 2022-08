FC Twente is volgens trainer Ron Jans niet van plan zijn spel aan te passen aan tegenstander Fiorentina in de play-offs van de Conference League. De tukkers spelen donderdag in Italië de heenwedstrijd tegen de club uit de Serie A.

"We gaan ons eigen spel niet aanpassen aan dat van Fiorentina", zei Jans woensdag op de vooruitblikkende persconferentie. "Een competitie gaat over 34 duels en dit zijn nu twee wedstrijden, dus dan ben je resultaatgerichter. We houden vaak de nul, maar voorin meestal niet. Hopelijk is dat morgen ook zo."

FC Twente begon het Eredivisie-seizoen met overwinningen op NEC (0-1) en Fortuna Sittard (3-0). Tussendoor rekende de ploeg van Jans in de derde voorronde van de Conference League overtuigend af met FK Cukaricki uit Servië. Fiorentina opende het Serie A-seizoen afgelopen weekend met een zege op Cremonese (3-2).

"Net als wij staat Fiorentina voor aanvallend voetbal en zetten ook zij hoog druk", zei Jans. "Ik denk dat wij iets sneller naar voren spelen en Fiorentina iets meer de combinatie zoekt. Er zijn overeenkomsten in de speelwijze van beide teams."

'Interessante wedstrijd die niet in 0-0 zal eindigen'

Voor Jans is het niet de eerste keer dat hij Fiorentina in Europees verband treft. In 2007 nam hij het als trainer van FC Groningen in de eerste ronde van de UEFA Cup op tegen de club uit Florence. Over twee duels won Fiorentina toen na strafschoppen.

"Fiorentina had toen met onder meer Mutu en Vieri een team met grote namen", vertelde Jans. "Net als wij zijn zij de laatste jaren niet actief geweest in Europa. Internationaal gezien is Fiorentina een grotere club dan FC Twente, maar beide clubs zitten in een goede fase. Voor ons is het een heel mooie uitdaging. Een interessante wedstrijd die niet in 0-0 zal eindigen."

Jans kan donderdag weer een beroep doen op Wout Brama. De middenvelder is hersteld van de liesblessure die hem de afgelopen weken parten speelde. Ramiz Zerrouki, die tegen Fortuna Sittard geblesseerd uitviel, is een twijfelgeval. Hij sloeg woensdagavond een deel van de groepstraining over.

De heenwedstrijd tussen FC Twente en Fiorentina in Stadio Artemio Franchi in Florence begint donderdag om 21.00 uur. De return is volgende week donderdag in Enschede. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League.