De politie van Liverpool heeft Cristiano Ronaldo woensdag een waarschuwing gegeven vanwege zijn wangedrag na de verloren uitwedstrijd tegen Everton (1-0) van begin april. De aanvaller van Manchester United sloeg toen een telefoon uit de handen van een jonge fan.

"De zaak is met een waarschuwing afgehandeld", meldt de politie van Liverpool. Als Ronaldo nogmaals over de schreef gaat, kan hij wel vervolgd worden.

Toen Ronaldo na de nederlaag tegen Everton richting de catacomben liep, werd hij gefilmd door een fan die achter een hek stond. Met een klap sloeg de zichtbaar geïrriteerde Portugees het toestel uit de handen van de jongen.

De actie van Ronaldo werd vastgelegd door een andere filmende Everton-supporter. De politie van Liverpool stelde direct een onderzoek in naar het incident. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar verontschuldigde zich later in een bericht op Instagram.

"Het is nooit makkelijk om met emoties om te gaan op moeilijke momenten. Desondanks moeten we altijd respectvol, geduldig en een voorbeeld voor de jeugd blijven", schreef Ronaldo. "Ik wil sorry zeggen voor mijn uitbarsting."

Ronaldo is al weken onderwerp van gesprek. De aanvaller zou willen vertrekken bij Manchester United, al schreef hij woensdag in een bericht op Instagram dat er weinig klopt van wat de media schrijven. "De media verkondigen leugens. Ik heb in een kladblokje bijgehouden dat in de afgelopen maanden slechts vijf van de honderd nieuwsberichten over mij klopten."