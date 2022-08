AZ werkt vol vertrouwen toe naar de heenwedstrijd tegen het Portugese Gil Vicente in de play-offs van de Conference League. De Alkmaarders spelen donderdag voor eigen publiek de eerste wedstrijd van het tweeluik.

"Wij liggen vooralsnog op schema", zei trainer Pascal Jansen woensdag op de vooruitblikkende persconferentie over de seizoensstart van AZ. "Het was voor ons een belangrijk doel om de eerste twee wedstrijden in de Eredivisie te winnen. Daarnaast willen we absoluut de groepsfase van de Conference League halen."

In de Eredivisie won AZ van Go Ahead Eagles (2-0) en Sparta Rotterdam (2-3). Tussendoor haalde de ploeg van Jansen in de derde voorronde van de Conference League met 7-0 uit in de return tegen het Schotse Dundee United. "Vorige week hebben we een aardig niveau aangetikt met elkaar", zei Jansen over het duel met Dundee United.

Volgens de coach is Gil Vicente een typisch Portugese ploeg. "Aan de bal zijn het vaardige spelers die uit zijn op de korte combinatie. Technisch vaardige spelers. Vorig seizoen hebben ze een goed jaar gehad, waardoor ze zich hebben gekwalificeerd."

AZ haalde vorige week met 7-0 uit tegen Dundee United. Foto: Pro Shots

'Als we dat op orde hebben, zijn we moeilijk te verslaan'

Voor AZ is Gil Vicente een relatief onbekende tegenstander, maar volgens AZ-middenvelder Tijjani Reijnders is dat geen probleem. "Wij gaan uit van onze eigen krachten", zei Reijnders. "Het secuur zijn aan de bal, kansen creëren, op tijd goed staan in het verdedigen. Als wij dat goed op orde hebben, dan zijn wij als team moeilijk te verslaan."

"We zitten in een goede flow. Nu is het de bedoeling dat we de poulefase van de Conference League halen", vervolgde Reijnders, die ook terugblikte op de 7-0-zege op Dundee United. "Het voetbal dat we in die wedstrijd lieten zien, is wat we nastreven."

AZ moet het donderdag tegen Gil Vicente zonder Riechedly Bazoer. Volgens Jansen is de middenvelder nog niet fit. Ook Jesper Karlsson, Zinho Vanheusden en Jens Odgaard zijn door blessures niet inzetbaar.

De heenwedstrijd tussen AZ en Gil Vicente in het AFAS Stadion in Alkmaar begint donderdag om 21.00 uur. De return is volgende week donderdag in Portugal. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League.