ADO Den Haag mag bij de komende thuiswedstrijd(en) slechts beperkt publiek toelaten. De Keuken Kampioen Divisie-club kan nog niet volledig voldoen aan de aangescherpte eisen die volgden op de ongeregeldheden rond de bizarre play-offwedstrijd tegen Excelsior in mei.

ADO gaf in dat duel op bizarre wijze een 3-0-voorsprong uit handen, waarna Excelsior via penalty's naar de Eredivisie promoveerde. Boze supporters van de thuisploeg, die tijdens de wedstrijd al langs de rand van het veld zaten, bestormden na afloop het veld en gooiden vuurwerk naar de supporters van Excelsior.

Vanwege de rellen moest ADO de eerstvolgende thuiswedstrijd - afgelopen zondag tegen FC Den Bosch (0-2) - achter gesloten deuren spelen. De club uit de hofstad meldt weliswaar dat de basisveiligheid weer op orde is, maar de lokale driehoek - gemeente, politie en het Openbaar Ministerie - ziet een vol stadion nog niet zitten.

Daarom mag ADO op 28 augustus in de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax alleen een deel van de seizoenkaarthouders en zakelijke relaties ontvangen. De club zegt dat de beperkende maatregel "naar alle waarschijnlijkheid" ook op 9 september nog van kracht is, als Jong AZ op bezoek komt in Den Haag.

30 ADO-fans bestormen veld na mislopen promotie

'We hadden op meer ruimte gehoopt'

Bij de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax zijn uit veiligheidsoverwegingen overigens ook geen uitsupporters welkom. Na de twee wedstrijden volgt een evaluatie en wordt bepaald of de beperkende maatregelen versoepeld kunnen worden.

"We respecteren het besluit, al hadden we op meer ruimte gehoopt", zegt ADO in een verklaring op de clubsite. "De lokale driehoek wil echter geen enkel risico op herhaling nemen en in dat kader is dit het enige acceptabele alternatief."

ADO Den Haag kan steun van het publiek wel gebruiken, want de ploeg van trainer Dirk Kuijt is dramatisch aan het nieuwe seizoen begonnen. Een week voor de 0-2-nederlaag tegen FC Den Bosch gingen de Hagenaars met 4-0 ten onder bij Heracles Almelo. ADO is zodoende nog punt- en doelpuntloos.