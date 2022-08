AZ en FC Twente komen deze en volgende week donderdag uit in de play-offs van de Conference League. In het derde Europese toernooi ligt het prijzengeld een stuk lager dan in de Champions League en Europa League, maar toch zijn er nog behoorlijke bedragen te verdienen.

Uit een brief die de UEFA eerder deze zomer naar de clubs stuurde, blijkt dat de prijzenpot in de Conference League is gespekt met 235 miljoen euro. Ter vergelijking: in de Champions League is er 2,002 miljard euro beschikbaar voor de deelnemers en in de Europa League bedraagt deze som 465 miljoen euro.

Al deze bedragen zullen in de praktijk iets lager uitvallen doordat de UEFA een paar procent inhoudt. Dat heeft ermee te maken dat er in het coronaseizoen 2019/2020 minder wedstrijden werden afgewerkt (en de UEFA dus minder geld verdiende), maar er niet werd getornd aan het prijzengeld.

Clubs die de groepsfase van de Conference League bereiken, kunnen een bedrag van 2,94 miljoen euro bijschrijven. Elke zege in dit stadium van het toernooi levert 500.000 euro op en elk gelijkspel is goed voor 166.000 euro.

Verschillen met Champions League erg groot

Er wordt ook een zogeheten coëfficiëntenpremie uitgekeerd. Hoe hoger clubs staan op een lijst op basis van de prestaties in de laatste tien jaar, hoe meer geld ze kunnen verdienen. De teams mogen in totaal 23,5 miljoen euro verdelen. Het hoogstgeplaatste team op deze lijst krijgt 1,42 miljoen euro, de hekkensluiter moet het doen met 44.500 euro.

Verder kunnen Conference League-deelnemers rekenen op inkomsten uit de marketpool (het bedrag aan uitzendrechten dat de UEFA verdeelt onder de clubs). Doordat tv-zenders nu eenmaal minder overhebben voor de Conference League dan voor de Champions League, verschillen deze bedragen nogal: 23,5 miljoen euro voor de Conference League-clubs en liefst 300,3 miljoen euro voor de Champions League-deelnemers.

Het lucratiefst voor AZ en FC Twente is dus de premie die is gekoppeld aan een ticket voor de groepsfase. De tukkers gaan donderdag eerst op bezoek bij Fiorentina, een week later is de return. De Alkmaarders moeten zich zien te ontdoen van het Portugese Gil Vicente. AZ speelt eerst thuis. Beide wedstrijden beginnen om 21.00 uur.