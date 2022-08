Volgens Cristiano Ronaldo klopt er maar weinig van wat media over zijn toekomst schrijven. De vedette van Manchester United kondigt aan dat hij ergens in de komende weken opheldering geeft in een interview.

Ronaldo zou volgens de verhalen niet meer gelukkig zijn bij United en mede vanwege een belabberde relatie met de nieuwe trainer Erik ten Hag willen vertrekken. Maar de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar zou de (top)clubs niet voor het uitkiezen hebben.

"De waarheid zal aan het licht komen wanneer ze me over een paar weken interviewen", schrijft de 37-jarige Ronaldo onder een bericht op Instagram waarin staat dat zijn zaakwaarnemer hem bij Atlético Madrid zou hebben aangeboden.

"De media verkondigen leugens. Ik heb in een kladblokje bijgehouden dat in de afgelopen maanden slechts vijf van de honderd nieuwsberichten over mij klopten. Denk je eens in hoe dat is. Onthoud dat."

Ronaldo keerde een jaar geleden terug bij Manchester United, de club waarvoor hij tussen 2003 en 2009 ook al speelde. Verder droeg de Portugees de shirts van Sporting CP, Real Madrid en Juventus.

Ondanks de terugkeer van Ronaldo beleefde United een teleurstellend seizoen en liep ook de start van de huidige jaargang uit op een deceptie. De Europa League-deelnemer begon de competitie met pijnlijke nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (1-2) en Brentford (4-0).

Cristiano Ronaldo zou geen al te beste verhouding hebben met Erik ten Hag. Foto: Getty Images

