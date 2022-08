Giovanni van Bronckhorst heeft er na het 2-2-gelijkspel met Rangers FC tegen PSV alle vertrouwen in dat zijn ploeg het karwei volgende week in Eindhoven afmaakt en zich voor de Champions League plaatst. De coach was na het heenduel lovend over zijn ploeg.

"Ik ben heel blij met de manier waarop we gespeeld hebben. We hebben alles gegeven en waren op momenten heel goed tegen een kwalitatief goede ploeg. De verschillen waren niet zo groot", zei Van Bronckhorst na de wedstrijd in Ibrox.

"Ik ben altijd positief ingesteld en weet zeker dat we erin kunnen slagen om door te gaan. We hebben bewezen dat we in een uitwedstrijd een goed resultaat kunnen neerzetten. Alles ligt nog open."

PSV kwam in Glasgow op voorsprong via Ibrahim Sangaré, waarna Antonio Colak de schade nog voor rust repareerde. In de tweede helft nam Rangers dankzij Tom Lawrence de leiding, waarna Armando Obispo met een kopbal de eindstand bepaalde.

200 Bekijk hier de samenvatting van Rangers FC-PSV (2-2)

'We waren in het begin niet onszelf'

Van Bronckhorst, die sinds november vorig jaar aan het roer staat bij Rangers, merkte tegen PSV dat er veel druk op de wedstrijd stond. Zijn club kan zich voor het eerst sinds 2010 voor de Champions League plaatsen.

"Je voelde dat het een grote wedstrijd was waarbij er veel op het spel stond", aldus de 106-voudig Oranje-international. "Vooral in het begin waren we in balbezit niet onszelf, al had dat ook met de kwaliteit van PSV te maken."

De return tussen PSV en Rangers in het Philips Stadion begint volgende week woensdag om 21.00 uur. Tussendoor staat voor de Eindhovenaren geen Eredivisie-voetbal op het programma.