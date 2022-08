Ruud van Nistelrooij is niet heel blij met het gelijkspel van PSV tegen Rangers in de eerste wedstrijd om een ticket voor de Champions League. De coach van PSV waakt voor al te veel optimisme na het zwaarbevochten 2-2-gelijkspel in Glasgow.

"Nee, dit voelt niet comfortabel", zei Van Nistelrooij na afloop van de wedstrijd tegen RTL 7. "De winnaar gaat door. We weten hoe het in de vorige ronde tegen Monaco was na een 1-1-gelijkspel in de eerste wedstrijd (PSV won de return na verlenging met 3-2, red.). Het wordt volgende week een finale."

PSV had het bijzonder lastig tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst, dat vorig seizoen de Europa League-finale haalde. De Eindhovenaren kwamen weliswaar op voorsprong via Ibrahim Sangaré, maar keken na zeventig minuten tegen een 2-1-achterstand aan, mede door een blunder van doelman Walter Benítez. In de slotfase kopte Armando Obispo de belangrijke 2-2 tegen de touwen.

"Dit gelijkspel is dikverdiend", oordeelde Van Nistelrooij. "Ik vond het een wedstrijd met twee gezichten. We begonnen goed, maar daarna raakten we de grip kwijt. Aan de bal hadden we moeite om in het spel te komen. Na rust hebben we dat beter gedaan en waren we de betere ploeg."

66 Obispo kopt PSV in slotfase op belangrijke 2-2 tegen Rangers

'Zulke fouten gebeuren'

Volgens Van Nistelrooij stonden enkele tactische aanpassingen aan de basis van de "beste helft van het seizoen". "We kregen goed druk op de tegenstander, waardoor we hoger op het veld fouten afdwongen. We konden elkaar makkelijker vinden en tot kansen komen. We belonen onszelf, dat wat verdiend. Maar een ongelukkige tegengoal betekent een gelijkspel."

Van Nistelrooij doelde daarmee op de blunder van Benítez, die een vrije trap door zijn vingers liet glippen. De coach sprak na afloop met de keeper. "Dan zeg ik kop omhoog en recht de rug. Hier zijn we een team voor. Dit gebeurt. De een maakt een fout en de ander maakt het goed. We gaan hier met een goed gevoel weg, omdat we hebben laten zien hoe goed we kunnen spelen."

De return is volgende week woensdag in het Philips Stadion in Eindhoven. Bij plaatsing voor de Champions League ontvangt PSV minstens 35 miljoen euro aan start- en marketingpremies. In 2018 deden de Brabanders voor het laatst mee aan het miljoenenbal.