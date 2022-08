PSV-aanvoerder Luuk de Jong heeft het na de heenwedstrijd van zijn ploeg tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League opgenomen voor doelman Walter Benítez. De Argentijn ging opzichtig in de fout bij de 2-1 van de Schotten.

"Dat zag er niet goed, maar dat weet hij zelf ook", zei De Jong dinsdag over de blunder van Benítez bij RTL 7. "Hij heeft ons zo vaak gered en hij is een fantastische keeper en een fantastische jongen. Hij ging daarna ook gewoon door. Ik heb alle vertrouwen in hem."

Benítez maakte de blunder twintig minuten voor tijd. De keeper liet een vrije trap van Tom Lawrence door zijn vingers glippen, waardoor Rangers op 2-1 kwam. Daarna sleepte PSV er via een rake kopbal van Armando Obispo nog wel een gelijkspel uit.

"Gezien de wedstrijd denk ik dat we blij kunnen zijn met het resultaat", concludeerde De Jong. "De wedstrijd ging op en neer. In de tweede helft begonnen we goed door hen onder druk te zetten. Maar na de 2-1 was het even zoeken voor ons."

"We wilden minstens met een gelijkspel weggaan en het dan in Eindhoven afmaken", vervolgde de aanvaller. "Je zag ook wel dat we dat wilden."

Walter Benítez blunderde bij de 2-1 van Rangers. Foto: Reuters

'Volgende week gaan we ze pakken'

Joey Veerman is ervan overtuigd dat PSV volgende week de groepsfase van de Champions League haalt. De middenvelder haalt vertrouwen uit het eerste duel met Rangers. "Volgende week gaan we ze pakken", zei een strijdlustige Veerman bij RTL 7.

Volgens Veerman had PSV de kans laten liggen om op Ibrox te winnen. "Als je kijkt naar de kansen die we hebben gekregen, dan denk ik dat we hier misschien wel hadden moeten winnen. Dat doet wel een beetje pijn. We nemen wel een goed resultaat mee, maar toch heb ik het gevoel dat we het hier al hadden kunnen beslissen."

Veerman genoot van de sfeer op Ibrox, waar 50.000 Schotse fans hun ploeg luidkeels aanmoedigden. "Het doet een beetje pijn aan je oren als ze met zijn allen gaan schreeuwen. Dat is mooi om mee te maken. Maar volgende week gaan onze supporters minimaal hetzelfde lawaai maken, 100 procent."

De return tussen PSV en Rangers is volgende week woensdag in Eindhoven. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.