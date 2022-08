PSV heeft zich dinsdag een goede uitgangspositie voor plaatsing voor de Champions League verworven. Ondanks een keepersblunder speelden de Eindhovenaren in Glasgow met 2-2 gelijk tegen het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst, waardoor een zege in de return volstaat voor deelname aan het hoofdtoernooi.

PSV opende in de 37e minuut via Ibrahim Sangaré de score in het Ibrox Stadium, maar de ploeg van Ruud van Nistelrooij kon niet lang genieten van de voorsprong. Rangers maakte drie minuten later alweer gelijk via Antonio Colak.

Nadat Ismael Saibari drie grote kansen om zeep had geholpen, kwam PSV door een blunder van Walter Benítez op achterstand. Hij liet een vrije trap door zijn vingers glippen. Die fout werd PSV echter niet fataal: Armando Obispo bezorgde PSV met een fraaie kopbal uit een hoekschop in het slotkwartier de 2-2.

De return is volgende week woensdag in het Philips Stadion in Eindhoven. Omdat uitdoelpunten sinds vorig seizoen niet meer dubbel tellen, moet PSV winnen om zeker te zijn van Champions League-deelname. Een gelijkspel zonder al te veel doelpunten, zoals in het verleden, is niet meer voldoende. Bij een gelijke stand na negentig minuten volgt er een verlenging.

Bij plaatsing voor het miljoenenbal ontvangt PSV minstens 35 miljoen euro aan start- en marketingpremies. In 2018 deden de Brabanders voor het laatst mee aan de Champions League. Als kampioen heeft Ajax zich al geplaatst voor het belangrijkste clubtoernooi in Europa.

66 Obispo kopt PSV in slotfase op belangrijke 2-2 tegen Rangers

Voorsprong PSV snel weggepoetst

Met Joey Veerman en André Ramalho in de basis begon PSV afwachtend aan het duel in het sfeervolle Ibrox Stadium, dat volledig uitverkocht was voor de belangrijke confrontatie in de Champions League. De bezoekers lieten Rangers het spel maken en hoopten in de tegenstoot toe te slaan.

Kansen bleven echter lang uit voor PSV, al was het na twee minuten spelen bijna raak voor de Eindhovenaren. Luuk de Jong dook vrij op bij een voorzet van Veerman en de inzet van de spits ging maar net over het doel van Rangers-keeper Jon McLaughlin.

Rangers nam vervolgens het initiatief over, maar ook de thuisploeg kwam zelden tot grote mogelijkheden. Beide teams maakten er een meeslepend gevecht van in Glasgow, waarbij de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato verschillende keren op de proef werd gesteld.

Richting de rust kroop PSV wat meer uit de schulp en dat resulteerde in de 37e minuut in de openingstreffer van Sangaré. Uit een hoekschop kreeg Jordan Teze de bal met de nodige dosis geluk bij Sangaré, die met zijn linkerbeen doeltreffend uithaalde: 0-1.

Lang kon PSV niet genieten van de voorsprong, want drie minuten later was het alweer gelijk. James Tavernier werd met een schitterende pass gelanceerd en de rechtsback legde de bal direct breed op de vrijstaande Colak. Met een bekeken schot in de verre hoek liet hij PSV-keeper Benítez kansloos: 1-1. Dat was gelijk ook het laatste gevaarlijke moment in de eerste helft.

Walter Benítez blunderde bij de 2-1 van Rangers. Walter Benítez blunderde bij de 2-1 van Rangers. Foto: Reuters

Keepersblunder wordt PSV niet fataal

Ook in de tweede helft maakten Rangers en PSV er een zinderend spektakelstuk van, al was het voetbal lang niet altijd goed. De bezoekers hadden wel het betere van het spel en kregen ook de beste kansen.

Vooral Saibari kreeg de nodige mogelijkheden. In een tijdsbestek van tien minuten punterde de rechtsbuiten de bal vanuit kansrijke positie naast, schoot hij na een solo over en vond hij met een poging met links Rangers-doelman McLaughlin op zijn weg.

Ondanks het overwicht kwam PSV in de zeventigste minuut op achterstand, en dat was volledig aan keeper Benítez te wijten. Hij liet een vrije trap van Tom Lawrence door zijn vingers glippen. Hoewel hij de bal nog uit zijn doel ranselde, was die de doellijn al gepasseerd.

Hoewel de 2-1 als een dreun aanvoelde, leek PSV niet van slag en de Eindhovenaren kregen dan ook loon naar werken. Twaalf minuten voor tijd kopte Obispo uit een hoekschop van Cody Gakpo via de onderkant van de lat de 2-2 tegen de touwen, waardoor PSV zicht blijft houden op het heilige doel: plaatsing voor de Champions League.