Brazilië en Argentinië hoeven het gestaakte WK-kwalificatieduel van bijna een jaar geleden niet over te spelen. De twee landen wilden niet nog een keer in actie komen en vochten de uitspraak van de FIFA dinsdag met succes aan bij het internationaal sporttribunaal CAS.

De kraker tussen Brazilië en Argentinië werd in september vorig jaar stilgelegd vanwege onenigheid over het naleven van de coronaregels. Het duel in São Paulo was zes minuten aan de gang toen afgevaardigden van de Braziliaanse gezondheidsautoriteit het veld op liepen om enkele Argentijnse spelers in quarantaine te dwingen.

Hoewel Brazilië en Argentinië zich al hadden geplaatst voor het WK in Qatar, oordeelde de FIFA dat de wedstrijd tussen de twee toplanden uit Zuid-Amerika moest worden overgespeeld. Dat had op 22 september moeten gebeuren.

Eerder deze week liet de Braziliaanse voetbalbond weten de wedstrijd tegen Argentinië niet in te willen halen. Bij het CAS betoogden beide landen dat een inhaalduel hun voorbereiding op het WK zou verstoren. Daar bereikten ze een akkoord met de FIFA.

Vanwege de chaos tijdens de wedstrijd kreeg Brazilië een boete van ruim 500.000 euro opgelegd. De Argentijnse bond, die de spelers niet aan de quarantaineregels had gehouden, moest de FIFA een boete van bijna 200.000 euro betalen.

Brazilië is bij het WK ingedeeld in een groep met Servië, Zwitserland en Kameroen. Argentinië neemt het in de groepsfase op tegen Saoedi-Arabië, Mexico en Polen. De mondiale titelstrijd in Qatar begint op 20 november.