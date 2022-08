PSV treedt dinsdag met Joey Veerman en André Ramalho aan in de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC. Trainer Ruud van Nistelrooij heeft middenvelders Xavi Simons en Guus Til gepasseerd voor het duel in Glasgow.

Opstelling Rangers FC McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Davis, Lawrence; Tillman, Colak, Kent.

Opstelling PSV Benítez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Saibari, De Jong, Gakpo.

Til was vorige week nog basisspeler in de return tegen AS Monaco, die PSV dankzij een doelpunt van Luuk de Jong pas na verlenging met 3-2 won. De middenvelder maakte daarin geen overtuigende indruk en werd vlak na rust naar de kant gehaald door Van Nistelrooij.

In de met 2-5 gewonnen competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles van afgelopen zondag koos Van Nistelrooij voor Simons als nummer 10. De negentienjarige middenvelder maakte in Deventer indruk met twee doelpunten en één assist, maar wordt desondanks in Glasgow op de bank gehouden.

Veerman neemt nu de plaats van Simons over. De Volendammer kende met in totaal drie doelpunten een sterk begin van het seizoen. Hij wordt op het middenveld geassisteerd door Érick Gutiérrez, die op zijn beurt voor Til speelt. Ibrahim Sangaré is de andere speler op het driemansmiddenveld van PSV.

Van Nistelrooij kiest verder voor Ramalho in het hart van de verdediging. De ervaren Braziliaan had dit seizoen nog geen basisplaats bij de Eindhovenaren, maar krijgt nu de voorkeur boven Phillipp Mwene. Jordan Teze neemt diens plek als rechtsachter over.

Giovanni van Bronckhorst en Ruud van Nistelrooij speelden jarenlang samen bij Oranje. Foto: Getty Images

Van Bronckhorst en Van Nistelrooij tegenover elkaar

Voor PSV is het tweeluik met het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst cruciaal in de strijd om een plek in de Champions League. De winnaar van de twee wedstrijden plaatst zich voor het hoofdtoernooi en incasseert minstens 35 miljoen euro aan prijzengeld.

Met Rangers FC-PSV staan ook Van Bronckhorst en Van Nistelrooij tegenover elkaar. De twee Oranje-iconen speelden jarenlang samen in het Nederlands elftal. Vorig jaar haalde Van Bronckhorst met Rangers de Europa League-finale, die na strafschoppen verloren ging tegen Eintracht Frankfurt. Van Nistelrooij is sinds deze zomer coach van PSV.

Rangers FC-PSV begint dinsdag om 21.00 uur in het Ibrox Stadium in Glasgow en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato. De return in het Philips Stadion in Eindhoven is volgende week woensdag.