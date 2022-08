Ryan Giggs ontkent dat hij ooit geweld heeft gebruikt tegen vrouwen. De voormalige topvoetballer zei dat in de rechtbank van Manchester, waar hij zich moet verantwoorden voor aanklachten van huiselijk geweld die zijn ingediend door zijn ex-partner en haar zus.

Giggs bekende wel dat hij regelmatig ontrouw is geweest. "Ik ben van nature een flirter", zei hij tijdens de zitting.

Deze week dient de rechtszaak tegen Giggs, die zijn hele carrière voor de Engelse topclub Manchester United voetbalde. De 48-jarige Welshman werd dinsdag ondervraagd door zijn eigen advocaat. Hij ontkende alle beschuldigingen, maar zei wel dat een ruzie met zijn ex-vriendin en haar zus uit de hand was gelopen.

Volgens zijn ex had Giggs onder meer een kopstoot en een elleboogstoot uitgedeeld. Hij zou haar ook een keer in een hotel naakt de gang op hebben getrapt, nadat ze hem had gevraagd naar vermeend overspel.

Giggs raakte als gevolg van de affaire zijn baan als bondscoach van Wales kwijt. Giggs werd eind 2020 op non-actief gezet, nadat hij was opgepakt door de politie. Met Rob Page als interim-bondscoach slaagde Wales erin zich voor het eerst sinds 1958 te plaatsen voor het WK. In juni besloot Giggs zijn functie neer te leggen.