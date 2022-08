Vitesse heeft keeper Kjell Scherpen dinsdag teruggehaald naar de Eredivisie. De oud-speler van FC Emmen en Ajax komt op huurbasis over van Brighton & Hove Albion. FC Volendam versterkte zich met de Braziliaan Diego Gustavo.

Met de komst van Scherpen hoopt Vitesse het keepersprobleem te hebben opgelost. Markus Schubert is geblesseerd en Jeroen Houwen, die de Duitser vorig seizoen uit de basis speelde, maakte niet altijd een goede indruk. Zo blunderde hij tijdens de eerste speelronde van dit seizoen tegen Feyenoord.

"Kjell is een keeper die er direct kan staan. Hij beschikt, ondanks zijn nog relatief jonge leeftijd, over de nodige ervaring en heeft ook genoeg wedstrijd- en trainingsritme", zegt Benjamin Schmedes, de technisch directeur van Vitesse.

"Bovendien is Kjell zeer bekend met het Nederlandse voetbal, in het bijzonder met de Eredivisie. We zochten nog naar een bepaald type keeper en Kjell voldoet met zijn lengte, bereik en uitstraling aan het gewenste profiel."

Scherpen maakte zijn profdebuut bij FC Emmen en verdiende in de zomer van 2019 een transfer naar Ajax. In Amsterdam brak de jeugdinternational niet door. Ajax verkocht hem vorig jaar zomer aan Brighton, dat hem in het afgelopen half jaar aan KV Oostende verhuurde. In Arnhem is hij de zesde zomerse versterking.

Vitesse stelde in de eerste twee Eredivisie-speelrondes teleur door vrij kansloos te verliezen van Feyenoord (2-5) en Excelsior (3-1). Zaterdag volgt thuis tegen sc Heerenveen een nieuwe kans op de eerste punten.

Diego Gustavo was de afgelopen weken al op proef bij FC Volendam. Foto: Getty Images

FC Volendam haalt jonge Braziliaan

Ook FC Volendam was dinsdag actief op de transfermarkt. De promovendus legde Diego Gustavo tot de zomer van 2025 vast, met een optie op nog een seizoen.

De achttienjarige Braziliaanse middenvelder komt over van Esporte Clube Laranja Mecânica, dat uitkomt in de tweede divisie van de Braziliaanse staat Paraná. Hij was de afgelopen weken al op proef bij Volendam.

Eerder deze transferperiode haalde FC Volendam Gaetano Oristanio, Francesco Antonucci, Filip Stankovic, Henk Veerman en Carel Eiting.

FC Volendam pakte in de eerste twee Eredivisie-wedstrijden van het seizoen één punt. De ploeg van coach Wim Jonk speelde gelijk bij FC Groningen (2-2) en verloor thuis van NEC (1-4). Volendam hoeft komend weekend niet in actie te komen.

